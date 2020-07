Indicado para Educação é sócio de gigante que faz de tablet a brinquedo

Renato Feder, atual secretário da Educação do Paraná escolhido como novo ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, foi um executivo de sucesso antes de mergulhar na política. Co-presidiu, entre 2003 e 2018, a paulista Multilaser, e ajudou na guinada de estratégia da companhia que nasceu em 1987 no ramo de reciclagem de cartuchos de impressoras e hoje produz de tablets a brinquedos.

No fim de 2018, Feder decidiu deixar a gestão da Multilaser para construir uma carreira no setor público. Desde então, não tem cargo na administração da companhia, mas permanece como acionista minoritário.

A Multilaser foi fundada pelo polonês Israel Ostrowiecki, que migrou ao Brasil com os pais fugindo da Segunda Guerra Mundial e é pai do atual presidente, Alexandre Ostrowiecki. Alexandre assumiu a empresa após a morte do pai, em 2003, e dividiu o comando com o amigo de infância e sócio Renato Feder.

A empresa percebeu que o negócio de cartuchos tinha um limite para expansão e muitos concorrentes. Pensando nisso, a empresa lançou uma nova linha de produtos de informática, setor que tornaria a Multilaser conhecida em todo o Brasil.

A expansão do portfólio da Multilaser se acelerou em 2013, com o lançamento da linha Multikids, com produtos como mochilas, brinquedos e jogos para crianças. A partir daí, a companhia não parou mais: vieram nos anos seguintes marcas como a Atrio, de artigos esportivos, a Pulse, de equipamentos de som, ou a MultilaserPro, de equipamentos para sistemas de internet, como cabos de fibra óptica.

O mais recente lançamento foi a Warrior, marca de equipamentos para jogos, como cadeiras e mouses e teclados especializados. A empresa também tem uma linha de brinquedos sob a marca Multikids.

Novas apostas

No final de 2019, a empresa lançou , sua primeira loja física em São Paulo, localizada no piso térreo do Shopping Pátio Paulista. Na ocasião, a empresa também lançou o smartphone chamado Multilaser H, que tem tela de 6,3 polegadas com resolução Full HD (1080p), câmera traseira tripla e processador Snapdragon 710, o mesmo usado pela Motorola no celular com tela flexível Razr.

A nova loja vende cerca de 400 produtos, dentre os mais de 3 mil do portfólio da companhia brasileira. Alguns exemplos são celulares, notebooks, tablets, patinetes, alto-falantes com Bluetooth e acessórios para computadores. A Multilaser não tem plano de criar franquias de suas lojas pelo país, mas irá testar, em breve, lojas dentro de redes de varejo parceiras.

Em 2020, a aposta da empresa brasileira é oferecer produtos para a casa conectada. A linha Liv chegou ao mercado em maio e conta com 14 dispositivos, como tomada inteligente, controle remoto universal, câmera com detecção de movimento, fechadura biométrica e sensor de presença. Os dispositivos são compatíveis com inteligências artificiais que obedecem a comandos de voz, como a Amazon Alexa e o Google Assistente. Os produtos poderão ser controlados por meio do aplicativo chamado Multilaser Liv, que está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhones.

Em junho, a Nokia se aliou à brasileira para trazer ao país seu novo smart­phone, o Nokia 2.3. “Trabalhar com uma empresa local séria e bem estabelecida é uma estratégia interessante para distribuir produtos de forma eficiente e evitar armadilhas”, disse Alexandre Ostrowiecki, presidente da Multilaser, à EXAME na ocasião.