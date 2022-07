A incrível fábrica de transformar resíduos em produtos

A Ambipar atua em duas frentes: a Responsable, de onde partem os atendimentos por terra e ar quando ocorrem emergências ambientais; e a Environment, responsável pela gestão e valorização de resíduos. Faz parte dessa última frente um laboratório próprio, em Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, interior paulista. É lá que um time de pesquisadores conta com uma infraestrutura de ponta para desenvolver tecnologias, processos e produtos com foco na economia circular.

“O que eles fazem é, basicamente, trazer o resíduo e desenvolver o processo de forma que ele volte para a cadeia produtiva por meio de um novo produto ou um novo processo”, explica Gabriel Estevam Domingos, diretor corporativo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ambipar.

Álcool ecológico

Entre os exemplos está o Eco Álcool 46, um produto feito à base de resíduos de grãos recolhidos de regiões portuárias e transformado através de um processo de fermentação. Ele é aproveitado não só para a desinfecção de ambientes, suprindo uma alta demanda, principalmente por conta da covid-19, como também no abastecimento de toda a frota de veículos da Ambipar.

Sementes sustentáveis

Outro exemplo da transformação de resíduos em produtos vem da indústria farmacêutica. Com a ajuda de pesquisadores da Ambipar, cápsulas de colágeno que iriam para aterros sanitários se tornam abrigo para sementes de árvores nativas e adubo orgânico (feito de sobras da indústria de papel e celulose). As sementes são espalhadas por florestas, promovendo o reflorestamento de áreas degradadas. Segundo a Ambipar, um único voo de drone é capaz de carregar de mil a 3 mil biocápsulas.

Esses são apenas alguns exemplos de produtos feitos pela Ambipar, que também tem obtido sucesso na transformação de restos de creme e de perfume em domissanitários como xampus para carros, pastilhas sanitárias e desinfetantes – inclusive homologados para desinfecção contra a covid-19.

“É preciso sair do padrão de utilização, consumo e descarte e fazer com que os resíduos voltem para a cadeia produtiva através de produtos de grande utilidade”, alerta Domingos. O executivo destaca ainda que as empresas que não buscarem o lucro com propósito ficarão para trás. “O mercado regula tudo e vai regular também empresas que não tenham coerência e operem ancoradas em uma agenda ambiental.”