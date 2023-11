Incêndio atinge fábrica da Cacau Show no Espírito Santo

Um incêndio de grandes proporções atinge a fábrica da Cacau Show, em Linhares, no Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira, 7 . Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser avistada a quilômetros.

A empresa possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda produção da companhia.

"Estamos reorganizando nossa cadeia de suprimentos para que não haja qualquer impacto de produção", informou a Cacau Show em nota.

O Corpo de Bombeiros atua no local para tentar conter as chamas. Até o momento, não há registro de feridos.

No início da manhã, 18 militares da corporação atuavam no combate às chamas, que “já diminuíram, mas o incêndio ainda está ativo”, segundo nota da corporação.

"Neste momento, os militares atuam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhem para áreas que ainda não foram atingidas. Já foram acionadas equipes de outros municípios para apoio, sendo que guarnições de São Mateus e Aracruz (municípios próximos) estão em deslocamento.

Incêndio de grandes proporções na fábrica da Cacau Show, em Linhares/ES. 🥺 pic.twitter.com/UVvSHxwW7Y — Grasi Rodrigues 🇧🇷 (@Grasi_Rodrigues) November 7, 2023

Não há previsão de término do trabalho de combate ao incêndio. Assim que as chamas forem extintas, o bombeiros ainda precisarão fazer o trabalho de rescaldo - resfriamento total do ambiente para evitar novas chamas.

(Com informações do Estadão Conteúdo)