Inauguração da Casa CBA EXAME marca oficialmente a chegada da EXAME Sul na região

Eventos realizados nas noites de quarta e quinta-feira em Jurerê, receberam o governador Jorginho Mello, prefeito de Florianópolis, além de empresários e executivos dos três estados

Exame Sul: Festa de inauguração em Florianopolis SC (CBA Empreedimentos/Divulgação)

Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11h31.

Última atualização em 12 de setembro de 2025 às 11h37.

A Casa CBA EXAME está oficialmente de portas abertas. Inaugurada com eventos nesta quarta e quinta-feira o espaço localizado em Jurerê, no Norte da Ilha de Santa Catarina, agora é a sede da EXAME Sul, responsável pela cobertura editorial dos três estados.

O evento de estreia contou com a presença de Jorginho Mello e Topázio, governador do estado e o prefeito de Florianópolis. Pedro Valente, CEO da EXAME, além de empresários, além de executivos e lideranças de entidades dos três estados também estiveram presente.

Na abertura da cerimônia, Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, explicou porque Florianópolis foi escolhida para receber a primeira regional. “Nos últimos 12 meses publicamos mais de 600 matérias sobre empreendedorismo e negócios de empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A escolha do Sul se deu ao natural, diante da quantidade de histórias inspiradoras.”

José Cláudio Securato, fundador da escola de negócios Saint Paul, do grupo EXAME, destacou a alegria ao reencontrar inúmeros alunos no evento, que hoje formam a linha de frente na gestão de empresas líderes nos mais variados setores. “Um exemplo é a nossa anfitriã, a Cíntia (Pereira), da CBA, que abraçou a ideia de trazer a EXAME para Santa Catarina ainda durante as conversas em sala de aula.”

Rafael Davini, diretor comercial da EXAME, exaltou a força da economia do Sul. “Muito se fala da Faria Lima, mas o que nós estamos vendo acontecer nesta região, em especial em Santa Catarina, é impressionante. O eixo dos investimentos está mudando de rota e mirando para cá.”

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, também exaltou a chegada da publicação. “Estamos muito felizes em receber a EXAME em nossa cidade, para nos ajudar a atrair novos investimentos." Ele lembrou que 25% do PIB da cidade vem do setor de startups. "Nossas empresas merecem esse reconhecimento”, disse, antes de apresentar números que colocam a capital de SC como um dos destinos turísticos mais procurados do mundo.

Cíntia Pereira, fundadora da CBA ao lado do marido Vinícius Billmann, afirmou que o evento representava um marco na integração dos três estados do Sul. “Sou gaúcha, abraçada por Santa Catarina e encantada com o Paraná.”

O presidente do grupo Habitasul, Sérgio Ribas, também destacou a importância de Jurerê como sede deste ecossistema de transformação. “Nosso papel é o de estabelecer conexões e integrar cada vez mais a inovação a um ambiente de negócios, mas também que gere qualidade de vida e bem-estar.”

O governador Jorginho Mello fez questão de prestar uma homenagem ao fundador do Grupo Habitasul, Péricles Druck, um visionário ao investir há 45 anos em um bairro planejado no Norte da Ilha, que hoje é referência, o Jurerê In.

“São homens como o Péricles que ajudaram a construir a nossa história. É por isso que somos o melhor estado do país e nossos números demonstram isso, seja na educação, na segurança e na economia, onde alcançamos taxa de desemprego menor que os países mais ricos do mundo”. E acrescentou: “a chegada da EXAME é mais uma prova de que nosso Estado é um celeiro de empreendedores”. A vice-prefeita de Joinville, Rejane Gambin, também compareceu à inauguração, representando o maior município do Estado.

Na segunda noite de eventos os convidados assistiram uma aula sobre o impacto da inteligência artificial nos negócios, ministrado por Mila Securato, CSO da Exame Educação e professora da escola de negócios Saint Paul.

Os eventos na Casa CBA Exame receberam também o presidente da Federação das Indústrias de SC (FIESC), Gilberto Seleme; da Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), Célio Bernardi; da Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia (Acate), Diego Ramos, e o presidente do Sindicato da Construção Civil de Florianópolis (Sinduscon), Carlos Leite. Entre os empresários, nomes que são referências internacionais, como Jorge Freitas, sócio da Intelbras.

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    1/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Exame Sul em Florianopolis SC)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    2/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Mila Securato, da Saint Paul)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    3/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Mila Securato, da Saint Paul)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    4/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Mila Securato, da Saint Paul)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    5/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    6/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Jorginho Mello, governador de SC)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    7/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    8/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Jose claudio securato, saint paul)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    9/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Jose claudio securato, saint paul e Cintia Pereira - CBA)

  • Jose claudio securato, saint paul, Pedro Valente, CEO da Exame e Jair Mahl. Conselheiro da CBA, no evento da Exame Sul

    10/44 Jose claudio securato, saint paul, Pedro Valente, CEO da Exame e Jair Mahl. Conselheiro da CBA, no evento da Exame Sul (Jose claudio securato, saint paul, Pedro Valente, CEO da Exame e Jair Mahl. Conselheiro da CBA)

  • 11/44 (Cintia Pereira - CBA)

  • Ismael Merlotti - Dir. Financeiro CBA, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    12/44 Ismael Merlotti - Dir. Financeiro CBA, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Ismael Merlotti - Dir. Financeiro CBA)

  • 13/44 (Cintia Pereira CBA e Gilberto Seleme Fiesc)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    14/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Rafael Almeida, Koi Comunicação e Leo)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    15/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Jose claudio securato, saint paul e Lucas Amorim, Diretor de redação Exame)

  • Shael Peruch - mkt CBA, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    16/44 Shael Peruch - mkt CBA, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Shael Peruch - mkt CBA)

  • Dra. Vivian Ritter, neurocientista, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    17/44 Dra. Vivian Ritter, neurocientista, Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Dra. Vivian Ritter, neurocientista)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    18/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Rafael Martni, Jorginho Mello e Gilberto Seleme, presidente da Fiesc)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025

    19/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2025 (Lucas Amorim, Diretor de redação Exame, Rafael Davini, diretor de publicidade EXAME)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    20/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Rejane Gambin, vice prefeita de joinville)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    21/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC

    22/44 Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC (Lucas Amorim e Leo Branco)

  • 23/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 24/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 25/44 (CBA.Exame-1531)

  • 26/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 27/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 28/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 29/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 30/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 31/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 32/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 33/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 34/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 35/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 36/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 37/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 38/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 39/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 40/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 41/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 42/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 43/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

  • 44/44 (Festa de inauguração da Exame Sul em Florianopolis SC)

