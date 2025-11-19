Importadora de produtos médico-hospitalares cresce 34 vezes em sete anos

Quando menino, o fundador da Dellamed costumava acompanhar o pai em feiras das áreas de saúde e de medicamentos. Até que, aos 20 anos de idade, o CEO Felipe Della Giustina resolveu empreender. Fundou uma pequena loja e acabou transformando o negócio, focado em equipamentos médico-hospitalares, em uma potência que cresceu 34 vezes desde 2018 e busca o primeiro bilhão de faturamento nos próximos anos.

Em 15 anos de existência, a companhia é hoje a maior importadora brasileira de produtos de mobilidade – como cadeiras de rodas, de banho e andadores –, tem sede em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e um centro de logística em Santa Catarina. Para expandir ainda mais, a empresa anuncia a entrada de investidores estratégicos, a Quartz, em uma negociação conduzida ao longo de 2025 e que marca uma nova fase para a empresa.

A Dellamed conta com mais de 200 colaboradores e tem receita anual superior a R$ 300 milhões. O sócio e diretor Comercial Carlos Alessandro Dall’Agno atribui todo esse resultado a uma gestão focada em resultado, agilidade e atitude, pilares da cultura Dellamed. Em outubro deste ano, a empresa inaugurou um novo centro de distribuição em Navegantes (SC), com cerca de 15 mil metros quadrados e mais de R$ 5 milhões de investimento em tecnologia de automação e logística.

A estrutura movimenta o equivalente a 1,7 milhão por ano em unidades de produtos que incluem itens para home care, saúde, bem-estar e ortho care, além dos produtos de mobilidade.

Ao longo deste ano, a companhia lançou 200 itens em ortopedia. E da receita da Dellamed, 80% vêm do segmento de mobilidade. No mercado de colchões pneumáticos antiescaras para acamados a empresa lidera o ranking nacional. A companhia tem uma área de pesquisa, desenvolve seus produtos, que são patenteados e produzidos no complexo industrial na China.

Novos investidores

Agora, a Quartz Investimentos, gestora de recursos fundada por membros das famílias Galló, Correa da Silva e Stumpf, junta-se à Pier Partners, empresa de M&A e consultoria financeira que atua em fusões, aquisições e captações de recursos, e também passam a integrar a base acionária da Dellamed, em conjunto com os fundadores.

Com ampla experiência, os novos investidores já participaram da gestão de grandes empreendimentos, como Lojas Renner, Getnet, Embratec, Saque e Pague e Banco Topázio, entre outros. Os valores do aporte não foram divulgados.

A mudança na sociedade traz capital, experiência global e as melhores práticas de governança, sem alterar a estrutura de comando da empresa – a liderança segue com os sócios Della Giustina e Dall’Agno, reforçando a autonomia e a cultura Dellamed.

A negociação, sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), foi impulsionada pela ambição de crescimento da Dellamed e pela busca por um projeto de longo prazo com parceiros que compartilham o mesmo espírito de donos. A escolha dos investidores se deu pela sólida reputação como líderes de mercado, com histórico de investimentos internacionais, cultura de execução e profundo conhecimento em varejo e governança.

Segundo Della Giustina, a decisão reflete um movimento estratégico de longo prazo. “Estamos vivendo um momento histórico na Dellamed. A entrada de investidores estratégicos é resultado de anos de trabalho, dedicação e visão de futuro. Dall’Agno e eu seguimos no comando, com total autonomia, mas agora contamos com parceiros que compartilham nossos valores e trazem experiência para acelerar nosso crescimento. Nosso compromisso com inovação competitiva, excelência operacional e transformar a vida das pessoas permanece inabalável”, afirma.

Por sua vez, os investidores optaram pela Dellamed pela credibilidade da marca, crescimento histórico consistente, alta capacidade de inovação e escalabilidade, além de uma equipe diretiva experiente e alinhada às melhores práticas de gestão.

Para Christiano Galló, um dos investidores, a Dellamed reúne todos os atributos de uma empresa com potencial global, como liderança de mercado, cultura de execução, governança sólida e um time de excelência. “Investir na Dellamed é apostar em um projeto de longo prazo, com potencial de transformar o setor de saúde no Brasil. Estamos confiantes de que, juntos, vamos alcançar resultados ainda mais expressivos e ampliar o acesso a soluções inovadoras para milhões de brasileiros”, observa.

O conselheiro Ângelo Muratore destaca a sintonia entre os fundadores e os investidores desde o início das conversas. “É raro quando existe sinergia imediata entre sócios fundadores e investidores, o que ocorreu nessa negociação desde as primeiras reuniões. Convergir a visão, ter valores semelhantes e pensar grande impulsionou ambos para concretizar o investimento. Como conselheiro, compartilho a certeza de que a nova Dellamed será ainda maior”, aponta.

Expansão no mercado

A Dellamed foi fundada em 2010 em Caxias do Sul. O CEO Felipe Della Giustina, que vem da área de Administração, não poderia ter outra inspiração para abrir seu próprio negócio. Ele costumava ir com o pai, representante comercial, às edições da Hospitalar, feira realizada em São Paulo e a maior da América Latina.

Mais tarde, estruturou o pequeno negócio e, em 2013, decidiu importar. O primeiro grande desafio não teve o resultado esperado, mas ele não desistiu. Mudou o foco e investiu em colchões pneumáticos, desenvolvendo seu próprio produto.

A segunda tentativa de importar deu tão certo, que atualmente trazem do exterior mais de 20 mil unidades do colchão pneumático ao mês, ofertando ao mercado com um custo dez vezes menor e, portanto, mais acessível ao consumidor. “Nossa missão é exatamente esta, inovar produtos e ser acessível a todos”, afirma Carlos, que entrou na empresa em 2018, com muita bagagem em gestão comercial e com a missão de estruturar a área. A empresa expandiu e estruturou um operador logístico em Joinville (SC), o primeiro da companhia, que ficaria pequeno. Depois foram para operação própria em Itajaí (SC) e logo foi necessário o investimento para o novo CD em Navegantes (SC).

Nos 15 anos de história, a empresa acumula um crescimento de 42 vezes, de acordo com o diretor Comercial. E o futuro é promissor, já que atende a um mercado com grande potencial de crescimento. “As pessoas estão vivendo mais e buscam manter sua autonomia”, diz Carlos.

Atualmente, produzem uma linha completa de soluções para saúde e bem-estar, seguindo os padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). A companhia tem atuação no Brasil e em países da América Latina, como Uruguai e Paraguai, por meio de equipes comerciais e assistência técnica.