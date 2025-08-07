Imigrante de 24 anos investe R$ 250 mil do próprio bolso e fatura mais de R$ 5 milhões

Em 2014, Mehek Khera, então com 24 anos, chegou aos Estados Unidos vinda de Nova Délhi, Índia, com o objetivo de recomeçar a vida profissional.

Seu primeiro emprego foi no Walmart, onde atuou na divisão de e-commerce, gerenciando cadeias de suprimentos e categorias dos setores de beleza e moda.

Em um ambiente corporativo exigente e acelerado, ela enfrentou jornadas longas, alimentação irregular e, com o tempo, passou a conviver com sintomas de doenças autoimunes ainda sem diagnóstico.

O esgotamento físico e emocional, combinado com a dificuldade em encontrar respostas médicas, a levou a reavaliar completamente sua trajetória — e também suas finanças.

Quando o burnout virou estratégia de negócio

Foi esse momento de crise pessoal que acendeu a fagulha da Niramaya Foods, negócio que, cinco anos após sua concepção, está prestes a ultrapassar a marca de US$ 1 milhão em faturamento anual (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual).

A virada começou com um movimento de risco calculado: Khera deixou o emprego, ingressou em um curso de nutrição e passou a explorar, em sua própria cozinha, receitas tradicionais indianas com ingredientes funcionais.

Ela identificou uma lacuna no mercado norte-americano para alimentos práticos e saudáveis com base na culinária indiana — uma combinação entre tradição e conveniência que não existia nas gôndolas.

Investimento próprio: R$ 250 mil para tirar a ideia do papel

Determinada a levar o projeto adiante, a empreendedora investiu US$ 50 mil do próprio bolso — cerca de R$ 250 mil — economizados ao longo de dois anos. O montante foi essencial para cobrir os custos iniciais: desde a contratação de um fabricante parceiro até a criação da identidade visual, passando pela produção de embalagens e o lançamento de um site de vendas.

“Sabia que não poderia tratar aquilo como um experimento. Economizei com disciplina para conseguir cumprir o pedido mínimo exigido pelo fabricante”, afirmou Khera.

A aposta deu certo. Hoje, a Niramaya Foods — que oferece pretzels de Naan com molhos e snacks saudáveis — está presente em mais de 1.200 pontos de venda nos Estados Unidos além de lojas independentes em Nova York.

O peso das decisões financeiras na escalada do negócio

O crescimento sustentável e constante do negócio é resultado direto de decisões financeiras estratégicas: o investimento inicial próprio evitou a diluição da empresa em rodadas precoces, e o foco no feedback direto do consumidor guiou o desenvolvimento dos produtos desde o início.

Khera destaca que as maiores lições vieram da gestão financeira na prática. “Tudo custa mais e leva mais tempo do que você espera. Não é um erro de planejamento — é a realidade do varejo e da produção em escala”, diz ela.

Essa consciência ajudou a empreendedora a manter as operações enxutas, priorizando canais com maior retorno e renegociando com parceiros sempre que necessário.

