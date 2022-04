Imex expande negócio para atingir a liderança do mercado em 2022

Dar continuidade ao plano de crescimento sustentável e ampliação de mercado é a grande meta deste ano da Imex Medical Group, que pretende se consolidar como líder do mercado de diagnóstico por imagem.

Os números positivos mostram que a empresa, que tem 20 anos de expertise no setor, está no caminho certo. A Imex fechou o ano passado com aumento de 44% em quantidade de equipamentos comercializados, em relação a 2020, e com participação expressiva em toda a linha de produtos, com destaque para a de arcos cirúrgicos, que se tornou líder de vendas já nos primeiros meses de 2022.

“É resultado de um projeto sólido, com crescimento acima do planejado e que nos consolida como líderes nessa linha de produtos”, afirma o CEO da Imex, Edison Bianchi. “A meta positiva nos deixa focados para sempre entregar equipamentos modernos e com tecnologia para o mercado brasileiro, visando a liderança nos diversos segmentos onde atuamos.”

A projeção é chegar ao faturamento acumulado de R$ 1 bilhão até 2025, com crescimento de 20% ao ano, sustentado principalmente por investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento, acompanhando o que há de mais inovador no mercado internacional.

Para isso, uma das principais frentes de ação foi o lançamento da linha de equipamentos de marca própria da empresa nos últimos anos, com grandes novidades que movimentaram o segmento.

“O portfólio foi desenvolvido através de nossa expertise de mais de duas décadas no mercado de saúde no Brasil, considerando que nos últimos anos foram investidos mais de R$ 20 milhões em P&D para oferecer as melhores soluções nesse segmento”, explica o gerente de marketing da companhia, Gabriel Lebarbechon.

A linha completa estará no estande de 252 m² da empresa na Jornada Paulista de Radiologia, que acontece de 28 de abril a 1º de maio, em São Paulo. Ela conta com aparelhos de última geração com a marca Imex Medical, trazendo para o setor soluções com tecnologia de ponta e excelente custo-benefício, combinação bem-vinda em um cenário de instabilidade econômica como o atual.

“No mundo dos negócios, quando nos deparamos com dificuldades, podemos escolher entre dois caminhos: nos deixar abater ou enfrentar os desafios e reinventar os negócios para seguir em frente”, diz o diretor de vendas da Imex, Maurício Silva. “A pesquisa e a inovação, que já eram prioridades, nos ajudaram a enfrentar a pandemia. E decidimos acelerar o processo.”

Do desenvolvimento à manutenção

Com unidades em nove estados, a empresa tem hoje cinco centros de distribuição espalhados pelo país, em localizações estratégicas, para atender com agilidade os clientes de todo o Brasil: São Paulo, São José (SC), Recife, Goiânia e, recentemente, Camaçari (BA). Juntos, os espaços somam mais de 15 mil metros quadrados.

“A visão no cliente sempre foi nosso lema e entendemos que cada vez mais a agilidade no atendimento é um dos fatores decisivos na sua satisfação”, ressalta Bianchi.

Nesse sentido, outra ação importante foi a implantação do segundo Depósito Especial Alfandegado da Imex. Além da matriz, em Santa Catarina, agora a filial de São Paulo também conta com esse recurso.

A outra ponta do processo, manutenção e assistência técnica, também está entre os diferenciais da companhia para continuar crescendo. O Imex Service oferece manutenção preventiva e corretiva, instalação e aplicação de produtos, além da venda de partes e peças, vindas das centrais de distribuição em todas as regiões do país.

Para assegurar a eficiência nesse pós-venda, há consistentes investimentos da empresa na ampliação da equipe técnica, formada por profissionais especializados e com atualização contínua.

“Entender a realidade do mercado brasileiro é o grande diferencial da empresa. Com isso, conseguimos oferecer soluções muito mais próximas à demanda local e à necessidade de cada cliente”, afirma o CEO.