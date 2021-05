Iguatemi mais que triplica lucro 1º tri, mas pandemia derruba receitas

O Iguatemi mais que triplicou seu lucro do primeiro trimestre, uma vez que a forte redução das despesas financeiras e do volume de impostos compensou na última linha a piora operacional com novo fechamento dos shoppings devido à pandemia.

A companhia anunciou nesta terça-feira que seu lucro líquido de janeiro a março somou 39,84 milhões de reais, um salto de 220% em relação a igual etapa de 2020, quando o setor já havia sido afetado por um primeira onda de medidas de isolamento social que fecharam seus shoppings por meses.

Na semana passada, a rival Multiplan divulgou queda de quase 74% do lucro líquido do primeiro trimestre com queda de cerca de 18% no faturamento.

Agora refletindo novas medidas devido ao recrudescimento da doença pelo país no começo de 2021, o Iguatemi viu a receita bruta cair 4,6% ano a ano, para 193,1 milhões de reais. Já o faturamento líquido subiu 7,6%, devido sobretudo a uma política de escalonamento dos descontos para lojistas nos aluguéis.

Também refletindo redução de despesas operacionais, o resultado da companhia medido pelo Ebitda no trimestre teve queda de apenas 0,7%, a 100,3 milhões de reais. Mas a margem Ebitda caiu 5,1 pontos percentuais, para 60,2%.

A companhia viu seu índice de inadimplência líquida saltar 7,6 pontos percentuais sobre um ano antes, para 11,3%. A taxa de ocupação caiu quase quatro pontos, para 90,3%.

A empresa afirmou que tem atualmente 100% das suas unidades abertas e funcionamento em regime de 8 a 12 horas diárias, com capacidade de utilização de 73,5%.

