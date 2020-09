iFood faz primeira entrega com drone na fase de testes

Nesta semana, a empresa de entregas de comida iFood realizou a primeira entrega com drone, a iniciativa faz parte ainda de uma série de testes. Após o o aval da Agência Nacional Aviação Civil (Anac) para voos experimentais com drones, a empresa realiza as testagens na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

O drone sai com o pedido de até dois quilos de um “droneporte”, um ponto no qual um operador coloca o pedido no equipamento, e vai até outro ponto para que a entrega seja finalizada por um motoboy ou outro entregador.

Segundo Roberto Gandolfo, vice-presidente de logística do iFood, a intenção é diminuir o tempo da rota de 12 para 2 minutos. Assim, o cliente não retira o pedido diretamente do drone e toda a operação é acompanhada por um ser humano, mesmo que remotamente em um trecho.

Equipamento

De acordo com uma reportagem exibida no Fantástico, a aeronave projetada pela empresa Speedbird tem 1,5 metro de altura e 1,20 de largura, seis motores, dois aparelhos de GPS funciona com tecnologia 4G. O equipamento chega a voar com velocidade de 32 km/h.

Expansão

Há um mês quando o iFood anunciou o início do uso do drone, a empresa afirmou ter escolhido Campinas pelo alto volume de pedidos e proximidade com a sede em Osasco. Apesar de buscar atender rapidamente outras regiões ainda não há divulgação das próximas cidades.