IBGE mostra que 2,1 milhões de MEIs estão no Bolsa Família

Uma nova pesquisa do IBGE mostra que 2,1 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) no país são beneficiários do Bolsa Família. Isso representa 14,1% do total (14,6 milhões) de empreendedores. Os números se referem ao ano de 2022, dado mais recente disponível. O estudo revela que muitos beneficiários do programa buscam empreender para compor a renda da família. Quem tem renda familiar de até R$ 218 por pessoa tem direito ao benefício e pode, ao mesmo tempo, atuar como MEI.

Esta é a primeira vez que o instituto incorpora a dimensão dos programas sociais para traçar um retrato dos MEIs no país. As informações fazem parte do estudo "Estatísticas dos Cadastros dos Microempreendedores Individuais" e foram divulgadas nesta quarta-feira.

Cerca de 4,1 milhões de MEIs estavam inscritos no CadÚnico em 2022 - ou seja, 28,4% do total. Desse contingente, quase metade (2,1 milhões de pessoas ou 49,8%) era beneficiário do Bolsa Família.

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é o sistema do governo federal que identifica famílias de baixa renda no país e permite a concessão de benefícios sociais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros.

Pessoas sem ensino superior e na faixa dos 30 a 49 anos são maioria

O levantamento do IBGE permite traçar um perfil de quem é MEI e é beneficiário do Bolsa Família no país. Dos 2 milhões de microempreendedores individuais, 59,5% são mulheres.

Quando se observam o grau de instrução, a maioria (64,5%) não têm ensino superior, apenas com ensino fundamental e médio completo. Na análise por faixa de idade, 58,6% estão têm entre 30 e 49 anos. Dos 54% que têm a cor informada no estudo, mais da metade (54,5%) são pretos ou pardos.

Bahia tem maior proporção de MEIs inscritos no CadÚnico

O IBGE também investigou as regiões com maior proporção de MEIs inscritos no CadÚnico. O estado da Bahia tem o maior percentual: 41,3% dos microempreendedores estão sob o guarda chuva de programas sociais.

Isso significa que 4 em cada 10 microempreendedores que residem na Bahia estão cadastrados para receber algum tipo de benefício do governo. Na outra ponta, em Santa Catarina, somente 14,9% dos MEIs estão no CadÚnico. Este é o menor percentual registrado na comparação interestadual.

Em números absolutos, havia 14,6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) no país em 2022, alta de 1,5 milhão em relação a 2021. O número corresponde a 18,8% do total de ocupados no país. Alguns estados, como Rio de Janeiro (24,5%) e Espírito Santo (23,4%), têm quase um quarto da mão de obra atuando como microempreendedor individual.

Maior parte atua no setor de serviços

Segundo o IBGE, cerca de 69,4% dos MEIs ativos em 2022 haviam se filiado nos últimos cinco anos e um quarto deles somente naquele ano. A maior parte destes profissionais (51,5%) atuava no setor de serviços em 2022, dinâmica também observada nos anos anteriores da pesquisa, entre 2020 e 2021.

A atividade de cabeleireiro é a que mais se destaca entre os MEIs. Ela responde por 9% do total de profissionais (1,3 milhão de pessoas). É também este segmento que mais concentra microempreendedores, com 88,7% do setor formalizado nesta modalidade.

Mais de um terço dos MEIs (38%) exercem a atividade na sua própria casa. As atividades de informação e comunicação (48,3%), educação (47,8%) e transporte, armazenagem e correio (45,2%) apresentam as maiores proporções.