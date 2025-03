IA, nuvem e Porsche Cup: a fórmula de uma empresa de SC para chegar aos R$ 300 milhões

Imagine a adrenalina de uma corrida de carros, com dezenas de pilotos competindo em altíssima velocidade. Agora, adicione a esse cenário a complexidade de tomar decisões em tempo real, com dados sendo analisados e processados a cada segundo.

Para que tudo aconteça de forma precisa, eficiente e segura, é necessária uma infraestrutura tecnológica de ponta. Essa é a realidade por trás da Porsche Cup, a maior competição de Gran Turismo da América Latina, que, em 2025, começa neste domingo, dia 22 de março, em Mogi Guaçu, no interior paulista.

A gestão de uma competição como a Porsche Cup exige mais do que uma pista bem preparada. São milhares de dados sendo gerados em tempo real — desde a performance dos carros até o gerenciamento de pneus, logística e até a interação com os espectadores.

A Teltec Solutions, empresa especializada em soluções de TI, entrou nesse cenário com um projeto ambicioso: o desenvolvimento de um sistema de automação e gestão de dados para a competição.

Esse projeto, chamado ARCS (Advanced Racing Control System), tem o objetivo de agilizar e automatizar todos os processos da Porsche Cup, garantindo uma gestão mais eficiente e decisões mais rápidas para todas as equipes envolvidas.

Mas, com um projeto dessa magnitude, surgem muitos riscos. A dependência de uma tecnologia eficiente e segura é fundamental, pois qualquer erro pode afetar o andamento da competição e, até mesmo, a experiência do público.

O trabalho da Teltec aqui não é apenas garantir que tudo funcione, mas também antecipar problemas e garantir que os dados sejam tratados de forma rápida e precisa. "A tecnologia é essencial para que possamos tomar decisões em tempo real. A Porsche Cup precisa de uma gestão de dados ágil, que permita aos pilotos, equipes e organizadores tomarem as melhores decisões durante as corridas", explica Diego Brites Ramos, CEO da Teltec.

Tecnologia brasileira

A Teltec Solutions é uma empresa 100% brasileira, com mais de 33 anos de história, e que tem se destacado não apenas no Brasil, mas também no mercado internacional.

Com um portfólio de soluções focadas em cloud computing, cibersegurança e inteligência artificial (IA), a Teltec tem acompanhado de perto as necessidades de empresas e organizações que buscam se adaptar às novas demandas tecnológicas.

O projeto na Porsche Cup é um exemplo claro de como a Teltec aplica sua expertise em TI em diferentes setores — desde o automobilismo até grandes corporações.

Em 2024, a empresa teve um ano de resultados expressivos, alcançando um faturamento de 299 milhões de reais, o que representa um crescimento anual de 23%.

Esse bom desempenho foi impulsionado, principalmente, pela crescente demanda por soluções em nuvem e segurança digital. A Teltec também se destacou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 , uma lista das empresas que mais crescem no Brasil, com um modelo de negócios que combina inovação e um atendimento personalizado ao cliente.

Na edição de 2024, que olhou para o resultado financeiro das empresas ao longo de 2023, a empresa reportou uma receita operacional líquida de 204 milhões de reais em 2023, uma alta anual de 13,5%.

Assim como a Teltec, a história da sua empresa pode estar na EXAME. Inscreva-se gratuitamente no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025!

Reinvenção

A história da Teltec é marcada por sua capacidade de reinvenção. Fundada em 1991, a empresa começou sua trajetória no setor de telecomunicações, mas com o tempo foi se adaptando às mudanças do mercado.

Em 1998, com a privatização do setor de telecomunicações, a Teltec se reposicionou, dando início à sua transformação para uma empresa de TI. Nos anos 2000, a companhia se dedicou a desenvolver soluções de rede e infraestrutura, atendendo órgãos públicos e grandes empresas.

Foi nos últimos anos, com a aceleração da transformação digital, que a Teltec se reinventou mais uma vez, passando a focar em áreas estratégicas como cloud computing, cibersegurança e inteligência artificial.

"Nos últimos cinco anos, mais do que triplicamos de tamanho. A pandemia e a digitalização do mercado foram momentos-chave para nós", conta Brites. A empresa soube aproveitar o momento da aceleração da transformação digital e se posicionar como um líder em TI no Brasil.

A Teltec em 2024

Em 2024, a Teltec faturou R$ 299 milhões. A unidade de cloud computing teve um crescimento expressivo de 83%, refletindo a crescente demanda por soluções em nuvem. Além disso, a Teltec expandiu suas operações, inaugurando novos escritórios no Brasil, como em Porto Alegre, e conquistando 175 novos clientes no último ano.

O que esperar de 2025

A Teltec não tem planos de desacelerar. Para 2025, a empresa espera expandir o faturamento em 23,7%. As áreas de cloud computing, cibersegurança e inteligência artificial continuam sendo os principais focos de crescimento, mas a Teltec também tem investido em novas tecnologias e no fortalecimento de sua presença internacional.

A empresa também está comprometida com práticas sustentáveis, com a implementação de soluções ESG, e pretende expandir sua atuação fora do Brasil. A internacionalização será, sem dúvida, um dos grandes desafios e objetivos para os próximos anos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

