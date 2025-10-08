Negócios

'IA é prioridade dos investidores'; 46% dos investimentos globais estão no setor

Com US$ 97 bilhões captados, startups de inteligência artificial superam setores como hardware e biotecnologia e confirmam a nova prioridade dos investidores

Startups de inteligência artificial dominaram quase metade do capital global de risco no 3º trimestre (Getty Images). (Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12h05.

A corrida por companhias ligadas à inteligência artificial segue acelerada em Wall Street. Segundo dados do Crunchbase, o setor concentrou a maior parte dos investimentos de venture capital no terceiro trimestre de 2025 — com nomes como Anthropic, xAI e Mistral AI captando bilhões.

O financiamento global de risco atingiu US$ 97 bilhões no período, um aumento de 38% em relação ao ano anterior e ligeiramente acima dos US$ 92 bilhões do segundo trimestre.

Desse total, 46% foram destinados a empresas de IA, sendo 29% exclusivamente à Anthropic.

As três maiores rodadas de investimento do trimestre foram:

  • Anthropic – US$ 13 bilhões;

  • xAI (empresa de Elon Musk) – US$ 5,3 bilhões;

  • Mistral AI – US$ 2 bilhões.

O entusiasmo por empresas de IA tem sido um dos principais motores dos recordes nas bolsas de valores em 2025.
A OpenAI, criadora do ChatGPT, tornou-se recentemente a empresa privada mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 500 bilhões.

Segundo o Crunchbase, startups focadas em chatbots de IA lideraram a captação de recursos no último trimestre.
As empresas norte-americanas concentraram US$ 60 bilhões do total global de investimentos.

O setor de hardware ficou em segundo lugar, somando US$ 16,2 bilhões em aportes para empresas de robótica, semicondutores, computação quântica e infraestrutura de dados.

saúde e biotecnologia captaram US$ 15,8 bilhões, ocupando a terceira posição.

