Hyundai quer colocar seu táxi aéreo nos ceús ainda em 2024

O Hyundai Motor Group quer iniciar os primeiros testes de voo de seu táxi aéreo elétrico até o final do ano, à medida que se junta à corrida para desenvolver a próxima geração de transporte.

A empresa sul-coreana planeja solicitar a certificação do veículo nos Estados Unidos até meados de 2024, com o objetivo de iniciar os voos de demonstração de tecnologia até o final do ano. A informação foi dada por Shin Jaiwon, CEO da Supernal, unidade da Hyundai responsável pelo desenvolvimento da aeronave.

A empresa pretende lançar formalmente o serviço em 2028, após atender aos requisitos de teste para garantir que o veículo esteja pronto para o público.

O executivo detalhou o cronograma durante uma apresentação na conferência de tecnologia CES, em Las Vegas. A Hyundai está correndo para alcançar seus concorrentes nessa área nova, mas cada vez mais concorrida, dos eVTOLs - como os veículos voadores são chamados.

Como será o táxi voador da Hyundai

O táxi voador da Hyundai será um híbrido entre um helicóptero e um avião de asa fixa, enquanto alguns modelos concorrentes dependem principalmente de rotores. "O S-A2 alimentado por bateria será silencioso, eficiente e de zero emissões", afirmou a empresa.

A Hyundai está estudando diversas opções de bateria para o veículo, incluindo baterias de lítio-metal e baterias de estado sólido, disse Shin em uma entrevista à Bloomberg na terça-feira. "Estamos trabalhando também em diferentes composições químicas para garantir que possamos aproveitar a tecnologia de bateria mais avançada".

A empresa está trabalhando agressivamente os táxis aéreos e já investiu quase US$ 1 bilhão na Supernal nos cerca de dois anos desde a fundação da empresa. A marca já inaugurou um polo de engenharia em Irvine, Califórnia, e um novo centro de pesquisa e desenvolvimento no mesmo Estado.

A Hyundai está mirando os Estados Unidos para o lançamento inicial e expandirá eventualmente para Ásia e Europa. A empresa está considerando locais de fabricação em todo os Estados Unidos, mas ainda não tomou uma decisão, disse Shin.

"Poderemos aproveitar a capacidade de fabricação em massa tremenda que o Grupo Hyundai Motor possui", afirmou ele.