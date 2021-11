Hospital Mater Dei adquire ativos em Uberlândia por R$ 309 milhões

O Hospital Mater Dei anunciou na noite de domingo a aquisição do hospital Santa Genoveva e do Centro de Tomografia Computadorizada Uberlândia, ambos localizados em Uberlândia (MG), em negócio de 309 milhões de reais.

Segundo a empresa, os dois ativos são contíguos e integrados. O hospital Santa Genoveva, afirmou o Mater Dei, possui atualmente 204 leitos, sendo 156 operacionais, além de áreas para expansões adicionais.

A companhia disse em fato relevante que o "enterprise value" da transação leva a um múltiplo de 1,5 milhão de reais por leito e inclui dívida líquida 57 milhões de reais. O Mater Dei acrescentou que as receitas líquidas anualizadas dos ativos somam cerca de 160 milhões de reais.

"A operação segue a estratégia de expansão do Mater Dei, através da criação de hubs regionais em praças estratégicas", disse a empresa. O fechamento do negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

