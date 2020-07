Honda investe na CATL para desenvolver baterias de carros elétricos

A Honda Motor comprará uma participação de 1% na fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos (EVs) Contemporary Amperex Technology (CATL) e ambas desenvolverão em conjunto o componente, disseram as empresas nesta sexta-feira.

O negócio ocorre em um momento em que fabricantes de automóveis e de baterias estão unindo forças para eletrificação do setor. A CATL disse no ano passado que desenvolveria baterias com a Honda e também forneceria baterias para Tesla, Toyota e Volkswagen.

Honda e CATL disseram em comunicado que desenvolverão tecnologias de baterias e farão pesquisas sobre reciclagem delas. A Honda lançará seu primeiro veículo elétrico com bateria da CATL na China em 2022 e expandirá a parceria globalmente com o fornecimento estável de baterias no futuro.

Para o mercado norte-americano, a Honda fez uma parceria com a General Motors para desenvolver dois novos veículos elétricos. As duas também estão trabalhando para desenvolver a tecnologia de veículos movidos a células de hidrogênio.

A CATL está construindo uma fábrica de baterias na Alemanha e está considerando expandir para a América do Norte.