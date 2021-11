Honda: conheça os novos modelos que substituirão Civic e Fit no Brasil

O novo Honda City será fabricado no Brasil e tem data de lançamento: dia 23 de novembro. E caberá ao modelo a missão de substituir Civic e Fit aqui – por isso, haverá as versões sedã e inédita hatch, já apresentadas para o mercado indiano no ano passado. No processo de mudança, a empresa prepara até a transferência das linhas de montagem, que saem de Sumaré (SP) para Itirapina (SP).

Reorganização da empresa

Essa será apenas a conclusão de um processo que começou em 2013, quando a segunda unidade da empresa começou a ser construída para aproveitar o boom da economia brasileira. Só que o cenário mudou e a moderna fábrica ficou fechada por anos, com direito a funcionários dedicados a manter o maquinário funcionando (mesmo sem produção). E só foi inaugurada de verdade em 2019.

Inédita versão hatch ocupará o lugar que hoje pertence ao Fit

Com a reorganização, Itirapina ficará responsável por montar HR-V e WR-V – que já eram produzidos por lá – e os futuros estreantes nacionais. Por outro lado, a sede em Sumaré continuará responsável por fabricação de motores; desenvolvimento de veículos; treinamento de funcionários; estoque para peças; e administrativo. Como resultado, a Honda abriu Programa de Demissão Voluntária.

Novos modelos da Honda

Os novos City (sedã e hatch) deverão chegar às concessionárias em quatro configurações, de acordo com o site especializado Autos Segredos: LX; EX; EXL; e Touring. Todos estão previstos para ganhar o motor 1.5 flex – abastecido com etanol e gasolina – de até 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque, sempre com o câmbio automático variável CVT para melhorar a economia de combustível.

Modelo receberá itens de luxo para subir nas categorias

Por outro lado, o Civic retornará às lojas importado e, provavelmente, virá dos Estados Unidos. Com as tributações e gastos logísticos, o sedã também deverá subir alguns degraus para brigar com rivais mais caros. Ainda não há previsão de quanto a 11ª geração realmente custará por aqui, mas o preço deverá ficar acima até mesmo do Toyota Corolla, confirmando a posição de nicho no Brasil.

Com o espaço deixado pelo veterano Civic, caberá ao próprio City disputar mercado com os modelos médios. Para isso, receberá uma série de equipamentos sofisticados, como câmera do retrovisor que auxilia na mudança de faixa; faróis com iluminação totalmente de LED; chave presencial com partida por botão; central multimídia de 8 polegadas; e até painel de instrumentos com tela digital.

