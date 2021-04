Honda Civic é o carro mais procurado em site de vendas; confira favoritos

Honda Civic: o mais procurado nos anúncios da Webmotors Honda Civic: o mais procurado nos anúncios da Webmotors

É um bom momento para o mercado de veículos usados e seminovos: no primeiro trimestre deste ano, as vendas cresceram 22,58% quando comparado ao mesmo período de 2020, de acordo com dados da Fenabrave, federação nacional dos distribuidores. Mas qual é o modelo queridinho das buscas do portal Webmotors (com 33 milhões de visitantes mensais para anúncios de venda)?

De acordo com a plataforma, que revelou dados com exclusividade para EXAME, o Honda Civic garantiu a liderança em audiência nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Com isso, levou a preferência nacional, seguido pelo Toyota Corolla – segundo mais procurado no nordeste, enquanto a picape Hilux foi a mais buscada na região norte do Brasil. Por fim, fechou o pódio o Chevrolet Onix.

Em relação às propostas aos vendedores, o sedã da Honda também levou a melhor, seguido por Honda Fit e Toyota Corolla. Já o hatch da Chevrolet, ex-líder do mercado brasileiro de carros 0 km, foi campeão de buscas entre os modelos seminovos – ou seja, aqueles fabricados há menos de três anos –, enquanto o Volkswagen Polo ficou em segundo e o Jeep Compass acabou em terceiro.

Toyota Corolla: vice-campeão de preferência em buscas online Toyota Corolla: vice-campeão de preferência em buscas online

“Apesar dos impactos da pandemia em várias áreas da economia, percebemos interesse dos brasileiros pela compra ou troca do veículo pelo grande número de procura e pelo fluxo de propostas. Além disso, o movimento que registramos pode ser atribuído à logística da indústria, com falta de insumo e recentes paralisações de montadoras”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Confira as tabelas de modelos mais buscados em cada categoria

Modelos com mais audiência:

1. Honda Civic;

2. Toyota Corolla;

3. Chevrolet Onix;

4. Honda Fit;

5. Volkswagen Gol;

6. Hyundai HB20;

7. Volkswagen Golf;

8. Volkswagen Jetta;

9. Chevrolet S10;

10. Toyota Hilux.

Chevrolet Onix: terceiro mais buscado nas plataformas da Webmotors - Chevrolet Onix: terceiro mais buscado nas plataformas da Webmotors

Modelos com mais propostas:

1. Honda Civic;

2. Honda Fit;

3. Toyota Corolla;

4. Hyundai HB20;

5. Chevrolet Onix;

6. Honda HR-V;

7. Jeep Renegade;

8. Volkswagen Fox;

9. Volkswagen Gol;

10. Honda City.

Modelos mais buscados por região:

Sul / Sudeste / Centro-Oeste: Honda Civic;

Nordeste: Toyota Corolla;

Norte: Toyota Hilux.