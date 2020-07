Homem mais rico do mundo fica US$ 13 bilhões mais rico em 24h

Já imaginou ganhar 13 bilhões de dólares em apenas um dia? O que para muitos é um sonho, para o bilionário Jeff Bezos, CEO da Amazon, e, entre outras coisas, o homem mais rico do mundo, já uma realidade. Em apenas 24 horas, Bezos viu a sua fortuna aumentar para 189 bilhões de dólares segundo a Bloomberg, quase um trilhão de reais quando o valor é convertido.

Os ganhos de Bezos são os maiores no período de um dia desde que o ranking da Bloomberg foi lançado, em 2012. No começo de 2020, o fundador da Amazon já era o homem mais rico do mundo, mas com uma fortuna expressivamente menor, de 74 bilhões de dólares. Bezos é a pessoa que mais enriqueceu desde o começo do ano.

O aumento é principalmente impulsionado pelos bons resultados da varejista, que tem ganhado apesar da pandemia do novo coronavírus. As ações da empresa já subiram 73% em 2020.

No começo do mês, o bilionário já havia batido recordes em relação a sua fortuna, quando ganhou 6,65 bilhões de dólares em 24 horas e alcançou a marca de 172 bilhões de fortuna estimada. Agora, ele bate o próprio recorde — e mantém uma diferença ainda maior do segundo colocado, Bill Gates, que tem 118 bilhões de dólares.