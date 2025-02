Homem mais rico da América Latina critica tarifas de Trump

Carlos Slim, o homem mais rico da América Latina, criticou as tarifas impostas por Donald Trump e a estratégia econômica do presidente dos Estados Unidos, em sua conferência anual. Para Slim, as tarifas não resolvem problemas e impactam a inflação.

A visão de Slim, aliado ao crescimento de sua fortuna e à liderança no mercado latino-americano, oferece uma perspectiva importante sobre a política econômica dos EUA e suas implicações globais.

Trump propôs tarifas como medida de negociação, mas Slim acredita que elas são ineficazes e não impactam significativamente o México. Ele também compartilhou a preocupação com a liderança global dos Estados Unidos, apontando a falta de produção interna.

"A situação dos Estados Unidos não é boa... Os Estados Unidos pararam de produzir", afirmou Slim em sua conferência.

Slim sugere uma abordagem mais cuidadosa para corte de custos e estímulo à economia, enfatizando a necessidade de recuperar a produção interna e atrair empresas de volta.