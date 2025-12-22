Homem de 59 anos criou um negócio de US$ 1,3 milhão — e ele trabalha 1 hora por dia

Steve Barsh nunca imaginou que se tornaria um empresário do setor imobiliário.

O objetivo inicial era apenas alugar sua casa de férias, mas ao perceber a oportunidade financeira por trás dos aluguéis de temporada, ele transformou uma simples necessidade em um negócio milionário. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Em 1999, três anos após vender sua empresa de software SECA, Barsh e sua esposa, Amber Salzman, compraram um apartamento de três quartos por US$ 820.000 em Park City, Utah.

Inicialmente, o imóvel era usado para férias, mas logo passou a ser alugado quando o casal retornava à Filadélfia. Contudo, o custo da administração de terceiros — 40% dos rendimentos do aluguel — levou Barsh a assumir o controle da gestão.

Da necessidade ao negócio milionário

Em dois anos, ele desenvolveu um método próprio de administração, que mais tarde se tornaria o embrião de sua empresa, a Parker Chase Properties.

Atualmente, aos 59 anos, Barsh administra cinco propriedades de luxo, quatro das quais pertencem a ele e sua esposa. A empresa gerou US$ 1,27 milhão em receitas em 2023, utilizando plataformas como VRBO, Airbnb e Hospitable.

O empresário estima que embolsa de 40% a 50% da receita total como lucro — um retorno impressionante que demonstra sua visão estratégica para finanças corporativas.

Investimentos estratégicos e crescimento sustentável

O sucesso da Parker Chase Properties se deve, em grande parte, a uma abordagem financeira meticulosa. Em 2019, Barsh e sua esposa investiram cerca de US$ 6 milhões na compra de três imóveis, utilizando US$ 100 mil como entrada para cada um.

O financiamento foi viabilizado, em grande parte, pelo capital obtido por Salzman na venda de uma empresa de biotecnologia. Esse tipo de reinvestimento estratégico demonstra como empresários bem-sucedidos utilizam seus ganhos para alavancar novas oportunidades de mercado.

Eficiência operacional e uso de tecnologia

O modelo de negócios de Barsh se destaca pela eficiência financeira e uso de tecnologia. Ele mantém a equipe reduzida — contando apenas com uma governanta e um gerente reserva para cobrir sua ausência — e utiliza inteligência artificial para automatizar tarefas operacionais, como:

Comunicação com hóspedes

Geração de códigos de acesso personalizados

Dessa forma, ele consegue administrar o negócio dedicando apenas uma ou duas horas diárias, sem comprometer seu trabalho principal como investidor de startups e consultor de grandes empresas, incluindo a NASA e SeatGeek.

A jornada de Barsh ilustra a importância da gestão eficiente de recursos e do investimento estratégico no crescimento empresarial.

Profissionais que dominam finanças corporativas podem identificar oportunidades valiosas e transformar pequenos empreendimentos em operações altamente lucrativas.

O case da Parker Chase Properties reforça como um olhar atento para os números pode ser a chave para expandir negócios e alcançar novos patamares no mercado.

