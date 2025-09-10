Homem de 37 anos se torna o bilionário mais jovem do mundo com fortuna estimada em US$ 18 bilhões

Aos 37 anos, Edwin Chen acaba de se tornar o membro mais jovem da lista Forbes 400 em 2025, ranking que reúne os bilionários dos Estados Unidos.

A lista anual exige um patrimônio mínimo estimado em US$ 2,9 bilhões e é considerada um dos principais indicadores de sucesso empresarial no país.

Chen estreou com um patrimônio de US$ 18 bilhões, fruto de uma trajetória construída sem investidores.

A jornada do bilionário

Chen é fundador da Surge AI, empresa que nasceu em 2020 para resolver a falta de dados essenciais para desenvolver inteligências artificiais.

Com formação em matemática, ciência da computação e linguística pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), ele acumulou experiência prática em gigantes como Google, Facebook e Twitter. Ao identificar a lacuna no mercado, decidiu empreender por conta própria.

O que diferencia sua trajetória é a decisão de não recorrer a capital de risco. Desde o início, a Surge AI foi construída e financiada inteiramente com recursos próprios.

Em apenas cinco anos, a empresa ultrapassou US$ 1 bilhão em receita anual e hoje é avaliada em US$ 24 bilhões. Chen mantém 75% de participação.

Finanças corporativas para crescer

A ascensão da Surge AI não se deve apenas à sua proposta tecnológica. O sucesso também veio de decisões estratégicas de finanças corporativas.

Sem investidores externos, Chen manteve controle total sobre o modelo de negócios, a cultura organizacional e, principalmente, a estrutura de capital da empresa.

Essa autonomia permitiu que a Surge crescesse de forma sustentável, sem comprometer margens ou assumir riscos desnecessários.

Ele também garantiu a preservação do valor acionário para o próprio fundador, algo raro em startups de tecnologia que costumam diluir a participação dos fundadores em várias rodadas de captação.

Autonomia estratégica

A presença de Chen na Forbes 400 em 2025 vai além do número. Ele representa um novo perfil de bilionário: o que não dependeu de fundos de investimento para crescer. Ele apostou em si mesmo, nas finanças bem geridas e em uma proposta de valor sólida.

