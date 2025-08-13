Negócios

Homem de 35 anos transformou roupas sujas em um negócio de US$ 33 milhões

Alex Smereczniak deixou o mundo corporativo para fundar a 2ULaundry, rede de lavanderias que já captou US$ 33 milhões e opera 29 unidades nos Estados Unidos

Alex Smereczniak: veja como esse empreendedor transformou uma lavanderia em um negócio milionário

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17h25.

Em um mercado muitas vezes dominado por métricas, planilhas e apresentações para acionistas, a construção de valor pode começar em um lugar improvável, como um cesto de roupas sujas.

Foi exatamente assim que Alex Smereczniak deu início à trajetória que o levaria a fundar a 2ULaundry, uma rede de lavanderias nos Estados Unidos avaliada em milhões de dólares. As informações foram retiradas do Business Insider.

Como o empreendedorismo começou?

A história começou ainda na faculdade, quando Smereczniak criou o Wake Wash, um serviço de coleta e entrega de roupas sujas entre os colegas de campus. 

Mesmo com o negócio indo bem, ele decidiu vendê-lo por US$ 200 mil ao final da graduação e seguiu para a área de consultoria de gestão, um caminho tradicional, estável e alinhado às expectativas familiares.

Mas não durou muito. O ambiente corporativo, apesar de promissor em termos financeiros, revelou-se sufocante. Em 2015, Smereczniak pediu demissão e voltou às origens: decidiu lançar a 2ULaundry.

Um modelo de negócios com lógica financeira

Menos de uma década depois, a 2ULaundry já havia captado US$ 33 milhões em investimentos e operava 29 unidades físicas em diferentes cidades dos EUA, com uma operação robusta de logística e entrega.

Mesmo sendo um serviço considerado “simples”, a lavanderia exigiu decisões estratégicas complexas. A empresa passou por diversas reestruturações de modelo de negócio, saindo de uma plataforma de intermediação entre clientes e freelancers para um modelo proprietário, com lojas físicas, frota própria e operação logística verticalizada.

Essas decisões, além de exigirem domínio de mercado, demandaram visão de finanças corporativas: avaliação de custo de capital, projeções de retorno, captação com investidores e estruturação de franquias para acelerar o crescimento.

Finanças além do escritório

Para Smereczniak, o maior aprendizado não veio apenas dos números. Ele criou o termo cockroach mode” (modo barata) para descrever o instinto de sobrevivência necessário ao empreendedorismo.

Segundo ele, os fundadores que alcançam o sucesso não são necessariamente os mais brilhantes, mas os que se recusam a desistir diante das adversidades

No caso da 2ULaundry, foram necessários ao menos três grandes projetos para acertar o modelo ideal. E para cada mudança, houve riscos, cálculos financeiros e redefinições de metas.

Essa postura é o que torna o empreendedorismo, para ele, mais recompensador do que qualquer cargo corporativo: “Trabalhar por conta própria me deu um propósito que nunca encontrei em uma mesa de escritório”, afirmou.

Uma nova forma de fazer finanças corporativas

A trajetória de Smereczniak mostra que finanças corporativas não estão restritas aos corredores dos grandes bancos.Elas também se aplicam a negócios do cotidiano, como lavanderias, que envolvem alta complexidade operacional e visão estratégica.

Hoje, aos 35 anos, ele lidera a Franzy, uma plataforma para descoberta e aquisição de franquias, voltada a empreendedores que, como ele, acreditam no poder de negócios “não óbvios” para gerar retorno e impacto.

