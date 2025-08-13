Homem de 35 anos transformou roupas sujas em um negócio de US$ 33 milhões

Em um mercado muitas vezes dominado por métricas, planilhas e apresentações para acionistas, a construção de valor pode começar em um lugar improvável, como um cesto de roupas sujas.

Foi exatamente assim que Alex Smereczniak deu início à trajetória que o levaria a fundar a 2ULaundry, uma rede de lavanderias nos Estados Unidos avaliada em milhões de dólares. As informações foram retiradas do Business Insider.

Como o empreendedorismo começou?

A história começou ainda na faculdade, quando Smereczniak criou o Wake Wash, um serviço de coleta e entrega de roupas sujas entre os colegas de campus.

Mesmo com o negócio indo bem, ele decidiu vendê-lo por US$ 200 mil ao final da graduação e seguiu para a área de consultoria de gestão, um caminho tradicional, estável e alinhado às expectativas familiares.

Mas não durou muito. O ambiente corporativo, apesar de promissor em termos financeiros, revelou-se sufocante. Em 2015, Smereczniak pediu demissão e voltou às origens: decidiu lançar a 2ULaundry.

Um modelo de negócios com lógica financeira

Menos de uma década depois, a 2ULaundry já havia captado US$ 33 milhões em investimentos e operava 29 unidades físicas em diferentes cidades dos EUA, com uma operação robusta de logística e entrega.

Mesmo sendo um serviço considerado “simples”, a lavanderia exigiu decisões estratégicas complexas. A empresa passou por diversas reestruturações de modelo de negócio, saindo de uma plataforma de intermediação entre clientes e freelancers para um modelo proprietário, com lojas físicas, frota própria e operação logística verticalizada.

Essas decisões, além de exigirem domínio de mercado, demandaram visão de finanças corporativas: avaliação de custo de capital, projeções de retorno, captação com investidores e estruturação de franquias para acelerar o crescimento.

Finanças além do escritório

Para Smereczniak, o maior aprendizado não veio apenas dos números. Ele criou o termo “cockroach mode” (modo barata) para descrever o instinto de sobrevivência necessário ao empreendedorismo.

Segundo ele, os fundadores que alcançam o sucesso não são necessariamente os mais brilhantes, mas os que se recusam a desistir diante das adversidades.

No caso da 2ULaundry, foram necessários ao menos três grandes projetos para acertar o modelo ideal. E para cada mudança, houve riscos, cálculos financeiros e redefinições de metas.

Essa postura é o que torna o empreendedorismo, para ele, mais recompensador do que qualquer cargo corporativo: “Trabalhar por conta própria me deu um propósito que nunca encontrei em uma mesa de escritório”, afirmou.

Uma nova forma de fazer finanças corporativas

A trajetória de Smereczniak mostra que finanças corporativas não estão restritas aos corredores dos grandes bancos.Elas também se aplicam a negócios do cotidiano, como lavanderias, que envolvem alta complexidade operacional e visão estratégica.

Hoje, aos 35 anos, ele lidera a Franzy, uma plataforma para descoberta e aquisição de franquias, voltada a empreendedores que, como ele, acreditam no poder de negócios “não óbvios” para gerar retorno e impacto.

