Homem de 34 anos transformou seu trabalho paralelo em um negócio com lucro de US$ 40 mil por mês

Durante a pandemia de Covid-19, Derrick Morgan Jr., advogado de Indianápolis, viu sua carreira jurídica desacelerar rapidamente.

Mas uma ligação de um primo — que precisava registrar uma marca para o novo escritório de arquitetura — reacendeu uma habilidade que ele não exercia há tempos. “Foi como andar de bicicleta — voltei imediatamente”, contou.

Aquela solicitação foi o gatilho de uma nova rota profissional. Sem imaginar o tamanho do impacto, Morgan criou um perfil no Fiverr, plataforma de serviços freelancers, oferecendo consultoria acessível em registros de marcas.

Cansado das limitações da carreira corporativa? Descubra como usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir liderança imediata. Garanta sua vaga no Pré-MBA de Finanças Corporativas por R$ 37,00

No primeiro mês, faturou apenas US$ 180. Mas, três meses depois, a renda já passava dos US$ 5 mil. E, no quarto mês, o faturamento disparou para US$ 10 mil. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Da renda extra ao negócio consolidado

Com estilo direto, acessível e empático, Morgan logo conquistou o público de pequenos empreendedores. Ele se destacou entre os vendedores da plataforma, recebendo o selo de “mais bem avaliado”.

“Muitos dos meus clientes são donos de empresas pela primeira vez. Eles nunca contrataram um advogado famoso que cobra centenas de dólares para confundi-los”, explicou.

Mesmo diante do crescimento, ele optou pela cautela: continuou conciliando o escritório tradicional com a crescente demanda freelance.

No início de 2021, reduziu sua carga no escritório de advocacia e, poucos meses depois, saiu de vez para focar no próprio negócio.

Liberdade e lucro: o novo modelo de trabalho

Hoje, aos 34 anos, Derrick Morgan Jr. é dono de uma empresa especializada em marcas registradas com faturamento estimado em US$ 500 mil por ano — cerca de US$ 40 mil por mês.

Participe do treinamento por R$ 37: descubra como entregar crescimento rápido sem começar do zero. Aprenda a gestão financeira que expande negócios existentes de forma sustentável

Sua própria remuneração gira em torno de US$ 350 mil anuais, operando com apoio de um assistente de inteligência artificial.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Schweber representa uma tendência nas finanças corporativas: usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir posição de liderança imediata. Exige conhecimento financeiro, perfil empreendedor e muita resiliência. Mas o retorno financeiro e pessoal pode ser transformador.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Tenha conhecimento em finanças para a sua carreira corporativa. Conte com a EXAME + Saint Paul para isso, e faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.