Homem de 34 anos construiu uma startup bilionária depois de trabalhar 100 horas por dia

Jake Loosararian, engenheiro elétrico e CEO da Gecko Robotics, transformou um projeto universitário em um negócio bilionário.

Hoje, atende empresas de energia, petróleo e até a Marinha dos EUA. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

A origem de uma ideia e o desafio de empreender

Em 2012, ainda como estudante no Grove City College, na Pensilvânia, Jake Loosararian e colegas desenvolveram um robô de 18 kg capaz de escalar as paredes de caldeiras e usinas para identificar corrosão e rachaduras.

O protótipo usava escâneres ultrassônicos e conseguiu, já nos primeiros testes, economizar milhões de dólares em manutenção para uma usina local.

Loosararian enxergou ali um negócio escalável. Ao se formar, em 2013, ignorou conselhos de professores e familiares e apostou tudo na ideia. A decisão o levou a três anos de incerteza, instabilidade financeira e jornadas de mais de 100 horas semanais.

"Todo mundo disse: ‘Não faça isso’" Jake Loosararian, engenheiro elétrico e CEO da Gecko Robotics

Foi um período em que dormia em sofás de amigos e consertava os robôs manualmente dentro de caldeiras industriais. Ainda assim, recusou uma oferta de US$ 500 mil para vender a empresa, em 2015. Ele acreditava que resolver um problema real, com clientes reais, era mais valioso do que um retorno imediato.

Rodadas de investimento e avaliação bilionária

A mais recente rodada de investimentos, anunciada em junho de 2025 e liderada pela Cox Enterprises, captou US$ 125 milhões e dobrou o valuation da Gecko para US$ 1,25 bilhão, apenas seis meses após a última avaliação de US$ 633 milhões.

Em termos de finanças corporativas, trata-se de um crescimento exponencial em valor de mercado, baseado não apenas em receita ou lucro, mas na capacidade de escalar, inovar e atender setores críticos da economia global.

Esse tipo de valorização exige uma gestão profissional, com foco em governança, escalabilidade, proteção de propriedade intelectual e crescimento sustentável — elementos fundamentais na jornada de qualquer startup que almeje o status de unicórnio.

A importância de dominar as finanças corporativas

