Homem de 33 anos trabalhou 100 horas por semana para abrir seu negócio e hoje lucra US$ 633 milhões

Jake Loosararian poderia ter desistido antes mesmo de começar. Quando apresentou sua ideia de negócio a familiares e professores, a resposta foi quase unânime: "Não faça isso".

Mas ele ignorou os avisos e seguiu em frente. Hoje, sua empresa, a Gecko Robotics, é uma das startups mais promissoras do setor de tecnologia, com um financiamento total de US$ 220 milhões e uma avaliação de mercado de US$ 633 milhões. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Como tudo começou?

A trajetória da Gecko Robotics começou em 2012, quando Loosararian e seus colegas de engenharia elétrica foram desafiados a construir robôs capazes de escalar e inspecionar as paredes de usinas elétricas em busca de falhas estruturais.

A invenção provou ser revolucionária, economizando milhões em custos operacionais. Mas transformar essa inovação em um negócio sustentável exigia algo que Loosararian não tinha: capital e experiência.

As estatísticas estavam contra ele. De acordo com a CBInsights, cerca de 70% das startups de hardware fracassam devido à dificuldade de escalar e obter clientes antes de ficarem sem dinheiro. Além disso, Loosararian não vinha de uma família rica nem possuía investidores iniciais. O financiamento tradicional parecia um obstáculo intransponível.

Sem opções óbvias, ele seguiu um caminho alternativo: acumulou economias enquanto trabalhava em um emprego fixo e, ao mesmo tempo, dedicava noites e fins de semana ao desenvolvimento de sua startup.

Durante um ano, trabalhou mais de 100 horas por semana, dividindo seu tempo entre um emprego em automação de sistemas e a construção dos robôs que mais tarde seriam o coração da Gecko Robotics. Esse sacrifício pessoal permitiu que ele reunisse cerca de US$ 40 mil para dar início ao negócio.

O grande ponto de virada

O grande ponto de virada veio quando a startup conseguiu atrair financiamento de risco. Em sua rodada mais recente, arrecadou US$ 100 milhões, impulsionando a avaliação da empresa para mais de meio bilhão de dólares.

A capacidade de Loosararian de gerenciar suas finanças, investir no crescimento do negócio e demonstrar valor no mercado foi crucial para esse sucesso.

A história da Gecko Robotics mostra que, no mundo das finanças corporativas, o acesso ao capital não é apenas uma questão de ter dinheiro disponível, mas de saber estruturar um negócio financeiramente viável, mesmo em cenários adversos.

A resiliência financeira de Loosararian prova que, com estratégia e sacrifício, é possível transformar uma ideia inovadora em um império empresarial.

