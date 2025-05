Homem de 33 anos ganha US$ 6 mil por mês e acumulou mais de 1 milhão de pontos em cartão de crédito

David Do, 33 anos, é assistente social na Flórida. Ganha um salário médio, vive em uma casa modesta e tem hábitos de consumo controlados. Ainda assim, já viajou para 33 países e guarda mais de US$ 250 mil em investimentos. Como? Aplicando conceitos típicos de finanças corporativas à sua vida pessoal — mesmo sem atuar no setor financeiro.

Desde 2017, Do acumulou mais de um milhão de pontos e milhas com cerca de 30 cartões de crédito ativos. Ele não usa planilhas, mas conhece profundamente as regras de cada programa de recompensas. Analisa mês a mês quais categorias dão maior retorno — como cashback em restaurantes ou milhas em passagens — e concentra seus gastos de forma estratégica. Mais do que um hobby, o chamado travel hacking virou uma operação pessoal de eficiência financeira.

A lógica é simples e poderosa: maximizar retorno e reduzir riscos. São fundamentos clássicos de gestão financeira empresarial — aplicados à rotina de um profissional que, fora desse controle, poderia facilmente cair no endividamento. Ao contrário, Do não tem nenhuma dívida além da hipoteca e ainda contribui mensalmente com US$ 950 em seu plano de aposentadoria corporativa.

Essa forma de pensar demonstra como o domínio de conceitos financeiros, mesmo fora do setor, pode transformar carreiras e abrir novas possibilidades. Profissionais que compreendem planejamento orçamentário, projeções, otimização de recursos e alocação estratégica se destacam em qualquer área.

Nascido em uma família de refugiados vietnamitas, Do aprendeu desde cedo a viver com menos. Combinou bolsas e ajuda financeira para concluir a graduação com apenas US$ 10 mil em dívidas. Quando decidiu fazer um mestrado, acumulou mais US$ 40 mil, que quitou agressivamente em menos de três anos, dedicando metade do salário para isso enquanto morava com os pais.

Em 2021, comprou sua primeira casa, aproveitando taxas de juros mais baixas e organizando seu orçamento com a mesma lógica aplicada a seus cartões: previsibilidade, cálculo e controle.

Seu gasto mensal com moradia é de cerca de US$ 1.875 — valor que cobre hipoteca, taxas de condomínio, seguro e contas. Ele ainda gasta US$ 962 com alimentação (quase toda planejada para aproveitar recompensas) e mantém todas as demais despesas dentro de um orçamento que respeita sua meta maior: atingir o Coast FIRE, um modelo de independência financeira no qual o patrimônio acumulado pode crescer sozinho até a aposentadoria.

Hoje, com cerca de US$ 250 mil guardados, Do não busca riqueza imediata — busca estabilidade e liberdade. E faz isso sem abrir mão da vida. Planeja, por exemplo, uma viagem para o Uzbequistão, Azerbaijão e Geórgia — paga, claro, com pontos.

A mensagem que sua trajetória deixa é clara: saber lidar com dinheiro não é exclusividade de quem trabalha em bancos ou grandes corporações.

