HOJE! Abertura dos mercados ao vivo às 10h com o Touro de Ouro

A madrugada de apuração de votos na eleição presidencial dos Estados Unidos foi tensa. Embora ainda não seja possível vislumbrar o resultado, o atual governante, o republicano Donald Trump, declarou vitória. O desafiante, o democrata Joe Biden, pediu paciência.

A contagem dos votos enviados pelo correio ainda pode levar dias. Nesse cenário, os investidores no mercado financeiro tentam se posicionar. Para conversar sobre como proteger suas aplicações e aproveitar as oportunidades neste momento, conversamos hoje às 10h com o economista Pablo Spyer, o Touro de Ouro. Assista à entrevista ao vivo na abertura do mercado no Instagram da EXAME.