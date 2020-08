Herdeiro por trás da Nutella diversifica negócios e aposta em biscoitos

Giovanni Ferrero, herdeiro da família italiana por trás das marcas Nutella e chocolate Kinder, busca uma trajetória independente.

Os ativos líquidos de sua firma de investimentos CTH aumentaram 40% no ano passado, para 2,8 bilhões de euros (US$ 3,3 bilhões), segundo documentos regulatórios. O aumento foi impulsionado pela compra de US$ 300 milhões da fabricante de biscoitos dinamarquesa Kelsen Group, uma aquisição para ajudar a preservar a maior fortuna da Itália com a diversificação dos negócios.

Giovanni “estabeleceu sua presença no mercado mais amplo de doces embalados” com a CTH, disse Guido Giannotta, diretor da empresa com sede em Bruxelas, que ajuda a administrar a fortuna da família Ferrero.

Tal estratégia “representará uma solução importante de redução de riscos, tanto em termos de categorias de produtos quanto de alcance geográfico”, acrescentou.

Giovanni aproveita o legado do pai, Michele, que ajudou a lançar os produtos do Grupo Ferrero mundialmente, transformando o negócio de confeitaria da família em uma gigante global com vendas anuais de cerca de US$ 10 bilhões.

A CTH foi criada em 2016 e é dona da fabricante de biscoitos belga Delacre e da empresa de doces Ferrara, dos EUA, além do Kelsen Group. Giovanni Ferrero investiu na CTH no ano passado para financiar as participações da empresa e futuras aquisições, de acordo com Giannotta, ajudando a aumentar seu capital social em mais de 400 milhões de euros.

Giovanni, de 55 anos, é presidente do conselho do Grupo Ferrero e tem participação majoritária na empresa italiana com sede em Alba, avaliada em US$ 23 bilhões, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg. É o grosso da fortuna de US$ 32,9 bilhões da família Ferrero.

O Grupo Ferrero também conclui um acordo de US$ 1,3 bilhão no ano passado para comprar as marcas de biscoitos e salgadinhos de frutas da Kellogg, agora administrada pela Ferrara, da CTH.

Investir em biscoitos faz sentido, disse Duncan Fox, analista de produtos de consumo da Bloomberg Intelligence. “Se você conseguir a inovação certa, terá uma distribuição muito maior se tiver exposição” tanto a biscoitos quanto a chocolates.