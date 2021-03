Heineken mostra dentro da fábrica e explica rótulo apagado em garrafas

A fabricante de bebidas Heineken explicou em vídeo porque algumas de suas garrafas podem ter o rótulo apagado ao longo do tempo. A medida foi tomada após a divulgação de fake news que circularam no WhatsApp sugerindo que garrafas de 600 ml com um rótulo menos visível teriam cervejas falsificadas.

Procurada pela EXAME, a empresa informou que hoje, 70% das embalagens do Grupo Heineken são retornáveis, ou seja, são recolhidas após consumo para lavagem, esterilização e reenvasamento dentro das cervejarias.

Esse é um processo muito comum no mercado de bebidas, pois a reutilização de embalagens, como garrafas de vidro, reduz o descarte desse resíduo e contribui positivamente para o meio ambiente. "Nós estimulamos o uso de retornáveis e buscamos cada vez mais soluções para aumentar a circularidade dos nossos produtos", disse a companhia por meio de nota.

Assim, as garrafas retornáveis de 600ml da marca Heineken que estão em circulação há mais de 4 anos, e que representam menos de 0,6% do volume total da empresa, podem apresentar mais facilidade para remoção da tinta do rótulo quando expostas à umidade decorrente de refrigeração. "Essa é uma característica pontual e já implementamos uma tecnologia no processo produtivo que identificará e impedirá o reuso dessas garrafas no momento em que retornarem para a nossa cervejaria", afirma.

Mas, se ainda assim, o consumidor encontrar uma garrafa Heineken 600ml que apresente essa característica, a orientação é seguir normalmente com o consumo.