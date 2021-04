Heineken lança app para consumidor comprar cerveja e acumular pontos

A fabricante de bebidas Heineken acaba de lançar o aplicativo My Heineken®. Gratuita e disponível em abrangência nacional pelos sistemas Android e iOS, a plataforma oficializa a estreia da cervejaria no mobile e visa a proximidade com o consumidor.

"Com esta novidade, desenvolvemos um novo ponto de contato com o nosso consumidor, de modo que proporcionamos benefícios exclusivos — como o serviço de Junte e Troque. Um programa de pontos criado especialmente para premiar os fãs da marca com brindes oficiais que são itens de desejo, como: copos, jaquetas, mochilas, bonés e bolas de futebol", diz Jussara Calife, diretora de trade marketing ON/OFF do Grupo Heineken no Brasil.

Para participar da dinâmica é preciso seguir o passo a passo, cadastrar o código do cupom fiscal da compra e somar os pontos necessários para realizar resgates. Inicialmente a entrega é garantida por meio de parceiros como Clube Extra, Magalu, e Pão de Açúcar, que operam nacionalmente, e Mambo (SP), Angeloni (SC), Mufatto (PR) e Zona Sul (RJ), que operam regionalmente. Em breve, novos parceiros podem ser agregados na plataforma.

O lançamento do aplicativo acontece junto com a campanha da marca para a UEFA Champions League, principal torneio de times do futebol mundial, patrocinado pela Heineken há 16 anos. "Enxergamos que esta novidade é oportuna parar estreitar nosso laço com os consumidores amantes de futebol, uma vez que a maior parte deles está assistindo às partidas finais do torneio em suas casas", comenta Gabriel D'Angelo Braz, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil.

Por fim, também será possível assistir aos grandes lances das partidas finais da temporada 20/21 da UEFA Champions League, assim como fazer download de vários conteúdos como wallpapers, stickers e até assistir a vídeos especiais da Heineken TV.

Durante o período da campanha da UEFA Champions League, os usuários terão acesso a multiplicadores de pontos por meio de dinâmicas inéditas e, até 25 de junho, estará disponível para troca apenas itens exclusivos e com o selo oficial do torneio.

O aplicativo My Heineken foi desenvolvido pela cervejaria, em conjunto com as agências Casion e Integer\OutPromo, seu acesso, cadastro e conteúdo são permitidos apenas para maiores de 18 anos.

Concorrência

A novidade da Heineken surge após a fabricante de bebidas Ambev explorar o interesse do consumidor na entrega em casa por meio do aplicativo Zé Delivery, que realizou 27 milhões de entregar no Brasil em 2020. Além disso, outros apps como iFood e Rappi também se especializam no envio de itens de supermercado, como cervejas.