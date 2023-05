HDI Seguros compra Liberty na América Latina por R$ 7 bilhões

A HDI Seguros anunciou no final de semana a assinatura de acordo de compra das operações da Liberty Seguros na América Latina, que engloba as atividades do Brasil, do Chile, da Colômbia e do Equador. O valor da transição foi de 1,3 bilhão de euros, cerca de 7 bilhões de reais.

Com a transação, a HDI incrementa seus negócios em cerca de 45% na América Latina e deve aumentar seu prêmio bruto em aproximadamente 1,7 bilhão de euros, cerca de 9,1 bilhões de reais, e se torna a segunda maior do mercado segurador.

A negociação envolve a operação do grupo Liberty nestes países, além da Fácil Assist e da marca Aliro.

“O Brasil é um país core para o Grupo Talanx, do qual a HDI Seguros é integrante, e essa aquisição dos negócios da Liberty Seguros na América Latina faz parte de um projeto muito claro de crescimento da empresa no país. Também é fundamental reforçar que o relacionamento com os distribuidores e os talentos da Liberty são fatores fundamentais, garantindo o valor desse negócio”, diz Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros.

A HDI Seguros conta com 2,5 milhões de segurados, principalmente nos ramos de empresas, automóveis e residências e vida.

Expectativa pós aquisição

Em 2022, a HDI gerou prêmio bruto de cerca de 4,5 bilhões de reais no Brasil, e após a aquisição da Liberty e das linhas de negócios de varejo da Sompo Seguros a expectativa é atingir um prêmio emitido de 13,3 bilhões.

Até a conclusão da transação – sujeita às aprovações regulatórias do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – a HDI e a Liberty continuarão o seu trabalho sem mudanças nas ofertas de produtos e serviços.