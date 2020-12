HBO Max e Disney+ registram salto de downloads com Mulher Maravilha e Soul

A plataforma de streaming HBO Max, da AT&T, estabeleceu um recorde diário em downloads de seu aplicativo móvel após o lançamento do filme “Mulher-Maravilha 1984”, produzido pelo estúdio Warner Bros., também controlado pela empresa.

Cerca de 554 mil usuários assinaram o aplicativo de sexta a domingo, com um recorde de 244 mil downloads apenas no domingo, segundo a empresa de pesquisa de mercado Apptopia. Embora os aparelhos móveis sejam apenas um ponto de entrada para clientes que usam um serviço de streaming, os dados fornecem uma maneira de medir o tráfego. O total de usuários móveis da HBO Max agora soma pouco menos de 12 milhões, disse a Apptopia.

Já o serviço de streaming Disney+, da Walt Disney, registrou cerca de 2,3 milhões de instalações globais do aplicativo móvel durante as festas de Natal, um aumento de 28% em relação ao fim de semana anterior, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower.

A animação da Pixar “Soul”, lançada no Disney+ no dia de Natal, arrecadou cerca de US$ 7,6 milhões em sua estreia nos cinemas em vários mercados internacionais, incluindo a China.

O fim de semana será analisado de perto por executivos e investidores de Hollywood, porque os estúdios decidiram lançar dois grandes filmes, “Mulher-Maravilha” e “Soul”, em seus serviços de streaming no mesmo dia da estreia nos cinemas. “Mulher-Maravilha” arrecadou US$ 16,7 milhões em cinemas nacionais no fim de semana. A WarnerMedia, da AT&T, disse que quase metade dos clientes que assinaram a HBO Max diretamente da empresa assistiram ao filme no dia do lançamento.

Apptopia e Sensor Tower registram apenas downloads de aplicativos móveis das empresas. A Disney+ tem cerca de 87 milhões de assinantes globais, enquanto a HBO Max, que está disponível apenas nos EUA, registra 12,6 milhões de ativações de contas.

Muitos investidores aprovaram a estratégia casada de streaming e cinemas. As ações da Cinemark subiram na segunda-feira, enquanto os papéis da AMC Entertainment reverteram os ganhos anteriores. A ação da Disney atingiu uma nova máxima.

–Com a colaboração de Kelly Gilblom.