Hapvida fecha compra do Grupo São José, de SP, por até R$ 320 milhões

A operadora de saúde Hapvida fechou ontem documento de intenção de compra e venda para aquisição de 85,71% do Grupo São José, podendo chegar a 100%. O preço da aquisição, caso chegue aos 100%, é de 320 milhões de reais. O valor inclui a carteira de 51 mil beneficiários, os imóveis de dois hospitais e um terreno.

A Hapvida vai pagar 240 milhões de reais à vista na data do fechameto da transação, mais 80 milhões de reais, parcela que poderá ser acrescida de mais 80 milhões de reais de acordo com as condições de desempenho. Os valores serão pagos proporcionalmente ao percentual do capital votante (85,71%, podendo chegar a 100%). A transação ainda precisa ser finalizada e passar por aprovação do Cade.

Fundado em 1965, o Grupo São José é uma das principais operadoras de saúde do Vale do Paraíba, em São Paulo. Com a aquisição, a Hapvida amplia seu crescimento via modelo verticalizado, agora no interior de São Paulo. O Grupo São José atua principalmente na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba e leste do estado.

O grupo teve receita de 219 milhões de reais em 2019 e, assim como a Hapvida, atua no modelo verticalizado, com dois hospitais e duas clínicas de atendimento primário. No primeiro trimestre de 2020, teve sinistralidade de 78%, enquanto a da Hapvida ficou em 60%.

Como oportunidades de sinergia, a companhia destaca a possibilidade de implantação de protocolos médicos, aumento da verticalização, atuação na medicina preventiva e via telemedicina, além da consolidação do back office e redução de despesas admisnitrativas. Outra oportunidade é a venda de planos odontológicos para beneficiários do Grupo São José.

A Hapvida havia suspendido todas as negocioações que mantinha sobre fusões e aquisições devido à pandemia do novo coronavírus. A empresa terminou 2019 com faturamento de 5,6 bilhões de reais, alta de 23% em relação a 2018. O lucro no ano foi de 866,6 milhões de reais, alta de 9,9% ante 2018. A operadora tem cerca de 3,5 milhões de beneficiários nos planos de saúde e 2,8 milhões de beneficiários nos planos odontológicos.

Após abrir capital em 2018, a Hapvida foi às compras em 2019. Em maio do ano passado comprou o Grupo São Francisco, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, por 5 bilhões de reais. A aquisição foi aprovada pelo Cade, órgão de defesa da concorrência, em setembro, e marca a entrada da Hapvida no Sudeste. Em junho, fechou acordo para aquisição do Grupo América, de Goiás, por 426 milhões de reais, processo que foi concluído em dezembro.