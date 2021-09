Hapvida fecha acordo para compra de hospital em Uberlândia por R$ 120 mi

A Hapvida fechou acordo para a compra de até 100% das ações do Hospital Madrecor em Uberlândia, Minas Gerais, por até 120 milhões de reais, incluindo o imóvel do hospital, de acordo com fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira.

Fundado em 2005, o Madrecor oferece assistência médica completa, incluindo pronto-socorro adulto e pediátrico, laboratório de análises clínicas, serviço de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial para 41 especialidades, centro cirúrgico e unidade de oncologia.

Tem 8,2 mil metros quadrados de área construída e área total de mais de 37 mil metros quadrados, e conta com 115 leitos operacionais, incluindo 20 leitos de UTI.

A transação, segundo a Hapvida, é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Uberlândia fica a 100 km de Uberaba, cidade com operações adquiridas e recém integradas pala companhia.

"Essa aquisição é mais um passo importante na estratégia de crescimento e ganho de market share no Estado de Minas Gerais, ampliando o potencial de crescimento verticalizado na região", acrescentou.