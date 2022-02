Hapvida compra Smile Saúde por R$ 300 milhões

A empresa de saúde Hapvida anunciou nesta sexta-feira acordo para adquirir a operadora de planos Smile Saúde por 300 milhões de reais.

A Smile Saúde tem cerca de 80 mil clientes nas cidades de Maceió, João Pessoa, Campina Grande e Brasília, além de possuir um hospital de 39 leitos em João Pessoa, disse a Hapvida. O negócio requer aprovação da ANS.

O grupo Smile é formado pelas empresas Esmale Assistência Internacional de Saúde, Hospital João Paulo II e Mais Saúde Clínica. O preço de aquisição é sujeito ao desconto do endividamento líquido e a uma retenção para garantia de eventuais contingências.

A aquisição vem no dia em que a Hapvida conclui sua fusão com a NotreDame Intermédica, formando a maior empresa de saúde suplementar do hemisfério sul. Os acionistas receberão 5,249 ações ordinárias da Hapvida por ação da Notre Dame, mais cerca de 6,45 reais.