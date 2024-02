Hambúrguer de milhões: holding que fatura R$ 200 mi compra nova marca de olho em multifranqueados

Na contramão do varejo, o mercado de franquias vive seu melhor momento e terminou o ano com crescimento de 14,3%. Para além do aumento do número de unidades e faturamento de 240 milhões de reais, o franchising brasileiro está mais maduro. Prova disso é o crescimento de multifranqueados, investidores que gerenciam mais de uma unidade de uma mesma rede ou de marcas diferentes.

Para atrair investidores maiores, otimizar processos e aumentar a rentabilidade as franqueadoras também tem adotando o modelo store in store, que reúne mais de uma marca em uma mesma unidade.

De olho nessas duas tendências, a holding carioca de franquias Grupo Rão anuncia nesta quarta-feira, 28, a aquisição da hamburgueria Bom Beef, que conta atualmente com 10 unidades focadas em delivery e na opção de comprar e levar para casa.

Com 23 marcas no portfólio, 200 unidades em operação e faturamento de 200 milhões de reais, o grupo fundado em 2013 pelos irmãos Guilherme e Henrique Lemos já conta com outras três marcas no segmento de hambúrgueres: Rão Chicken, Rão Burger e Ogros Steaks.

Com a nova aquisição, o objetivo é atrair novos multifranqueados interessados no modelo store in store, oferecendo até quatro marcas em um único espaço.

"A expectativa é triplicar o faturamento do Bob Beef em 2024 com a abertura de um unidade da marca dentro de cada uma das 16 hamburguerias já existentes no Grupo Rão", diz o CEO Guilherme Lemos.

Por que investir em mais uma rede de hamburguerias? Lemos explica que a ideia é atender diferentes públicos e aumentar a rentabilidade dos franqueados.

"Com várias marcas no mesmo estabelecimento o franqueado consegue aumentar seu público e a rentabilidade da operação em cerca de 12%", diz.

Como funciona a estratégia para multifranqueados

De acordo com o CEO do Grupo Rão, tanto a franqueadora como os franqueados ganham com as operações store in store.

Em vez da franqueadora promover a venda de suas marcas separadamente, como acontece convencionalmente, a holding oferece o formato de franquia multimarca no qual o investidor adquire quatro redes de uma vez.

No caso das hamburguerias do guarda-chuva do Grupo Rão, o franqueado investe cerca de 160.000 reais iniciais em uma operação que pode conduzir quatro marcas diferentes ao mesmo tempo – utilizando o mesmo maquinário, equipe e logística.

"É um bom negócio para o grupo, que acelera a expansão de várias marcas em uma única venda, e do franqueado, que ganha mais oportunidades para aumentar a sua lucratividade com redução de custos", diz Lemos.

A expectativa do Grupo Rão é terminar 2024 com a comercialização de 20 novas unidades multimarcas, que englobem, em uma mesma operação, as suas quatro hamburguerias.