Habib’s lança esfirras e kibes congelados à venda no iFood, lojas e site

A rede de alimentação árabe Habib’s acaba de lançar um novo modelo de negócios: esfirras, kibes e sobremesas congeladas. Para a empresa, o objetivo é que as pessoas possam consumir os produtos da empresa a qualquer hora e de qualquer lugar. A linha de congelados inclui itens campeões de venda da rede, como esfirras de carne, frango e calabresa, salgados como kibes e kibes recheados e sobremesas, como os famosos pastéis de belém e mini churros recheados com doce de leite.

A rede Ragazzo, do mesmo grupo, também passará a vender alimentos congelados. Serão coxinhas de diferentes sabores, sticks de queijo e bolinhos de bacalhau, além de tortas doces. Novos produtos podem ser incluídos na linha, à medida que entender as respostas e desejos dos consumidores.

“Buscamos novas formas de dar acesso aos nossos produtos e acompanhar tendências de consumo”, diz Rafael Polachini, superintendente de marketing do Grupo Habib’s. Os itens podem ser aquecidos no forno, o que traz um diferencial de qualidade e temperatura para o cliente, acredita o executivo.

Ainda que a empresa de fast food já trabalhe com delivery desde 2002, acredita que é interessante levar os seus produtos para dentro da casa do consumidor. “O consumidor mudou alguns hábitos no ano passado e vimos que em alguns casos é interessante para ele ter os alimentos em casa para fazer por conta própria”, diz Polachini.

Os produtos serão vendidos em todos os canais de distribuição do Habib’s e do Ragazzo, como site, aplicativo próprio e pelo iFood. As lojas, além de armazenar os produtos em suas câmaras de resfriamento, serão pontos de venda para os congelados, seja pelo drive thru, balcão para viagem ou mesmo no serviço do salão. São mais de 320 lojas do Habib’s pelo Brasil. Ainda que sejam do mesmo grupo, as marcas Habib’s e Ragazzo mantêm canais de venda separados.

A rede tem 12 centros de produção e distribuição para as milhões de esfirras e coxinhas vendidas no país, que sofreram pequenas alterações para passarem a produzir também a nova linha de congelados. Uma das mudanças foi a inclusão do processo de ultracongelamento, mais rápido e que preserva a qualidade dos produtos.

O maior investimento será em marketing, não na adaptação das fábricas ou lojas. O Habib’s irá fazer uma campanha nos próximos dias com a Perdigão, fornecedora de algumas matérias primas para a rede, como a calabresa.