Gupy anuncia compromisso de diversidade e visa impactar outras empresas

A empresa de tecnologia para recursos humanos Gupy anuncia o compromisso com a diversidade e inclusão a partir de metas como chegar a 50% de mulheres na liderança e em todos os níveis da empresa - sendo que 30% delas dos demais grupos socialmente minorizados (raça/cor, orientação sexual, identidade de gênero e pessoas com deficiência). Além disso, 30% das contratações devem ser de pessoas negras até 2024.

Mais do que cumprir metas quantitativas, a Gupy quer qualidade na inclusão e se compromete a oferecer cursos de inglês ou espanhol para todas as pessoas pertencentes aos Grupos de Diversidade.

“A Gupy foi a primeira empresa a desenvolver uma inteligência artificial para recrutamento e seleção no Brasil, e trabalhamos desde a sua criação para que ela ajude a reduzir os vieses – conscientes e inconscientes – no processo de recrutamento", diz Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy.

Segundo a executiva, o grupo de fundadores da Gupy é formado por duas mulheres e dois homens, sendo um deles da comunidade LGBTQIA+. "Acreditamos que diversidade é um dos aspectos que precisamos trabalhar para melhorar a empregabilidade no Brasil, por isso queremos ser gente que faz a diferença, reiterando o nosso compromisso por um mercado de trabalho mais justo”, afirma.

Em 2020, ano crítico para o mercado de trabalho por conta da pandemia, a Gupy contratou mais de 100 colaboradores, e o objetivo é continuar escalando a empresa na mesma intensidade nos próximos dois anos. Continuando na mesma velocidade, a previsão é que a empresa chegue a 600 funcionários até o final de 2022.

Gestão da diversidade

Para esta iniciativa, foi criado um comitê de diversidade formado por colaboradores da empresa, os quais lideraram a definição das metas e a criação do Manifesto de Contratações Diversas e Inclusivas da Gupy.

Além disso, a organização realizou uma parceria com as consultorias Impulso Beta e Pluraliza, que ajudaram na realização do censo com os funcionários, a criação do manifesto da empresa e de treinamentos para todo o time, principalmente para a liderança.

“Uma das nossas primeiras ações são dois programas de mentorias coletivas: um será focado no desenvolvimento das pessoas contratadas, tendo como mentores os líderes da Gupy, e o outro eserá o compartilhamento de conhecimento e experiência dos grupos de diversidade com a liderança da Gupy", comenta Dias.

Compromisso com o mercado

Além dos acordos internos de diversidade, o Manifesto inclui compromissos com o ecossistema de empresas e profissionais de populações sub representadas no mercado de trabalho.

A empresa disponibilizará materiais gratuitos para pessoas que atuam na área de recursos humanos sobre equidade, diversidade e inclusão nas contratações e promoções, oferecerá gratuitamente um treinamento de diversidade e inclusão voltado para o público de recursos humanos na Gupy Academy.

A plataforma da empresa será disponibilizada de forma pro bono para instituições sem fins lucrativos que tenham como objetivo o apoio a grupos de diversidade (o equivalente a uma por mês durante o período de vigência deste compromisso), conforme procedimento a ser disponibilizado no site da Gupy.

Por último, serão realizados workshops (virtuais/presenciais) com pessoas candidatas de grupos de diversidade para oferecer apoio especializado em relação ao processo de candidatura, bem como dicas para preparação do currículo e como se preparar para as etapas de seleção.