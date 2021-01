Conservador, moderado ou arrojado: EXAME indica os melhores investimentos para 2021

A EXAME e a EXAME Invest ouviram alguns dos maiores especialistas em investimentos da EXAME Research e do mercado financeiro para ajudar o leitor a entender os rumos da economia mundial e nacional no segundo ano da pandemia, refletir sobre seus objetivos e buscar a melhor alocação para o seu patrimônio.

Tradicionalmente publicado na revista EXAME no início de cada ano há mais de duas décadas, o Guia Onde Investir traz uma novidade neste ano: ele será desdobrado em duas edições, para que as mudanças tão aceleradas da economia e do mundo — a pandemia é o maior exemplo, mas não é o único — sejam captadas por gestores e analistas e que a EXAME possa trazer as atualizações necessárias.

Outra novidade importante é a mudança de data para o famoso Guia de Fundos, com a análise do desempenho de boa parte da indústria de fundos brasileira, apontando quais os mais bem avaliados pelos especialistas do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef). O guia será publicado no meio do ano, junto com a premiação dos melhores gestores do mercado de capitais.

O Guia em janeiro explica qual é a agenda de políticas e reformas que o Brasil precisa cumprir neste ano para não perder o bonde da esperada retomada da economia mundial conforme a vacinação anti-coronavírus avança.

Apresenta as tendências para o mercado de ações, explica como ter o máximo de retorno com a renda fixa e mostra que o mercado de imóveis continua atrativo para investimento. Como os especialistas vêm batendo muito na tecla da diversificação, traz também novidades como criptomoedas e opções alternativas, a exemplo de obras de arte.