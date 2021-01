Guia Exame de Diversidade mapeará atuação de empresas; inscreva-se

A diversidade e a inclusão de gênero, pessoas com deficiência, étnico-racial e LGBTI+ tem sido cada vez mais prioritária para empresas, fornecedores e acionistas. É provado que as empresas mais diversas trazem melhores resultados para os negócios. Um exemplo são aquelas com diversidade étnico-racial em cargos de liderança que, segundo a consultoria McKinsey, lucram até 36% mais do que as que não têm esse perfil.

Para mapear quem são as empresas de referência nesta prática no Brasil, a Exame lança a 3ª edição do Guia Exame de Diversidade, que no ano passado destacou o laboratório de medicina diagnóstica Sabin como a empresa mais diversa, além de outras 52 companhias que bem pontuaram nas práticas e indicadores exigidos no questionário.

Entre as cerca de 100 inscritas da segunda edição, observou-se uma evolução na maturidade do desenvolvimento de políticas de diversidade. Um exemplo diz respeito a metas: 52% das empresas incluem metas de promoção da diversidade e de inclusão na avaliação dos executivos, ante 41% na edição anterior.

Guia Exame de Diversidade 2021

O Guia EXAME de Diversidade é uma publicação pioneira no Brasil, fruto de uma parceria entre EXAME e Instituto Ethos. O objetivo é avaliar, por meio de uma pesquisa online, e reconhecer publicamente as melhores práticas de diversidade e inclusão das empresas nos mais diversos setores no Brasil.

As inscrições para a terceira edição do Guia estão abertas até 04 de março de 2021. A participação é gratuita e oferece um relatório de desempenho exclusivo. Informações sobre metodologia, regulamento, cronograma e apoiadores podem ser conferidas neste link. Além disso, no dia 2 de fevereiro, às 17h, um Webinar acontece com transmissão simultânea no Youtube da Exame e do Insituto Ethos para sanar dúvidas.