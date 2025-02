Guanyi busca certificação internacional para expandir mercado do primeiro avião privado chinês

A fabricante chinesa de aeronaves Guanyi Aviation está focada em obter certificação de aeronavegabilidade na Europa e nos Estados Unidos para o GA20, primeiro avião de uso geral desenvolvido por uma empresa privada chinesa. A decisão vem após a fabricante ter recebido recentemente a aprovação dos reguladores chineses, conforme revelou Zhu Songhua, fundador da empresa, em entrevista ao Yicai.

GA20: primeiro avião privado chinês certificado

O GA20, uma aeronave monomotor de asa fixa com capacidade para quatro passageiros, tornou-se o primeiro avião privado a obter o certificado de tipo CCAR-23 da Administração de Aviação Civil da China no final do ano passado. Segundo Zhu, a aeronave atende aos padrões de aeronavegabilidade da China, dos EUA e da Europa, podendo ser utilizada em diferentes cenários, como treinamento de pilotos e voos de curta distância.

A empresa, sediada em Nanchang, tem como principais alvos o mercado de jatos particulares e a formação de pilotos.

Expansão global e personalização do GA20

A Guanyi Aviation segue com planos ambiciosos para a produção em massa do GA20, aeronave voltada principalmente ao treinamento de pilotos. Com mais de 300 pedidos já recebidos nos últimos dois anos, a empresa está preparada para iniciar a fabricação e expandir sua atuação para o mercado global de aviação privada. De acordo com Zhu Songhua, executivo da companhia, clubes de aviação e usuários particulares serão os próximos focos de vendas.

Além da produção, a empresa oferecerá personalização do GA20, incluindo:

Potência do motor

Design de interiores

Equipamentos aviônicos

“Já atendemos aos requisitos necessários para solicitar a licença de fabricação e agora estamos promovendo ativamente a produção e o desenvolvimento contínuo do modelo”, afirmou Zhu.

Facilidade na certificação internacional

A certificação de aeronavegabilidade na União Europeia (UE) e nos Estados Unidos está em andamento, beneficiada por acordos bilaterais de reconhecimento mútuo de aeronaves civis. Segundo Zhu, o processo de homologação do GA20 será significativamente mais rápido, uma vez que as autoridades reguladoras desses países precisam apenas conduzir uma revisão simplificada, reduzindo o tempo necessário para aprovação para apenas 5% do período anteriormente exigido.

Expansão na economia de baixa altitude

O setor de aviação de baixa altitude tem recebido atenção crescente do governo chinês, que recentemente criou um departamento específico dentro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma para fomentar o setor. Para Zhu Songhua, esse apoio governamental deve impulsionar um período de crescimento acelerado, embora ainda seja necessário um esforço conjunto para o desenvolvimento da cadeia industrial.

A Guanyi Aviation já iniciou o desenvolvimento de sua segunda aeronave, o GAX, que contará com propriedade intelectual independente. A primeira fase da pesquisa preliminar foi concluída, e a empresa segue avançando no projeto, reforçando seu compromisso com a inovação e a tecnologia de ponta na aviação.

Tradução: Mei Zhen Li