Grupo Volkswagen interrompe trabalho por sustentabilidade no Dia da Terra

O Grupo Volkswagen prometeu interromper por uma hora o trabalho de funcionários em todo o mundo durante o Dia da Terra. Durante a ação, a empresa alemã fará apresentações de como é possível reduzir a pegada de carbono – economizando energia ou reduzindo o consumo de carne, por exemplo – e ainda pedirá sugestões de como aumentar a proteção climática.

Com 12 marcas no portfólio, que vão desde a própria VW até a todo-poderosa Bugatti, o conglomerado tem 662.575 colaboradores em 118 fábricas espalhadas por 30 países (são quatro no Brasil). E a meta é neutralizar toda a emissão de carbono até 2050, por meio da eletrificação dos veículos e também pela redução de CO2 da cadeia de suprimentos para reciclagem.

“Como empresa, estamos fazendo um bom progresso para oferecer mobilidade totalmente livre de CO2 até 2050, o mais tardar. Ainda vemos muito potencial nos processos internos, em nossas várias unidades organizacionais e no comportamento individual para exemplificar nossa estratégia e acelerar a redução de CO2”, diz Dr. Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen.

Na sede em Wolfsburg, na Alemanha, será realizado um desfile de carros elétricos para chamar atenção ao projeto e, na África do Sul, o logotipo de 45 metros de diâmetro será recriado com plantas. Na Seat, marca espanhola do grupo, a produção na fábrica de Martorell será interrompida e, na MAN Bus, na Polônia, eletrônicos antigos poderão ser trocados por árvores.

De acordo com o comunicado emitido pela Volkswagen, algumas das fábricas não seguirão as iniciativas hoje “devido ao curto período de trabalho, mas será realizado em uma data posterior”. No nosso país, a adesão dos funcionários será voluntária, cabendo a cada departamento decidir como e em qual horário poderá participar da ação #Project1Hour durante o Dia da Terra.

Os planos para o mercado brasileiro também incluem eletrificação, com lançamento de cinco produtos elétricos e híbridos nos próximos. Segundo o portal Mobiauto, o país receberá a nova geração da Kombi e também o SUV ID.4, eleito o melhor carro do mundo pela premiação World Car of the Year 2021, que tem 93 jornalistas automotivos de 28 diferentes países no juri.

Por aqui, o último modelo eletrificado foi o Golf GTE, esportivo híbrido lançado no nosso mercado em 2019 e limitado a apenas 99 unidades. Sem sucesso nas vendas, o estoque foi vendido após um ano à locadora Unidas, que arrematou praticamente 60 unidades que estavam encalhadas. Atualmente, esse veículo é oferecido a pessoas físicas e a frotas de empresas.

