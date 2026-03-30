Grupo Tauá aposta em gestão hoteleira, mira R$ 1 bilhão e inaugura resort em João Pessoa

O Grupo Tauá, que reúne alguns dos principais resorts empresariais e de lazer do país, avança na diversificação de receitas e passa a atuar na gestão de ativos hoteleiros de terceiros.

“Nosso negócio é altamente intensivo em capital. Por isso, com base em estudos e junto ao conselho de administração, entendemos que o melhor caminho para crescer é por meio de um modelo asset light, focado na administração hoteleira”, diz Lizete Ribeiro.

Ao mesmo tempo, o grupo prepara a abertura de um novo resort em João Pessoa, prevista para julho de 2026. Será o maior da rede, com 1.100 quartos e ampla infraestrutura de lazer.

Em 2025, o Tauá registrou faturamento bruto de R$ 769 milhões. Com as novas frentes, a expectativa é atingir R$ 1 bilhão e chegar a 1,5 milhão de hóspedes — alta de cerca de 50% em relação ao ano anterior.

Aposta na gestão hoteleira

Com receita de R$ 769 milhões, o grupo Tauá cresceu 14% frente aos R$ 672 milhões de 2024. O período foi marcado pela expansão dos ativos existentes e por reestruturações de gestão que sustentam o novo braço de negócios.

Entre os investimentos, estão a inauguração de um parque indoor no Tauá Resort & Convention Alexânia (GO) e uma nova área de piscina térmica e eventos na unidade de Atibaia (SP).

“Um ponto muito importante para nós em 2025 foi a solidez que trouxemos ao nosso processo de gestão. Reforçamos o corpo diretivo e o conselho, justamente para viabilizar essa virada e escalar o negócio por meio da administração”, afirma a executiva.

A maior estruturação da gestão, com a entrada, por exemplo, de diretores externos ajudaram a organizar a Tauá Administradora Hoteleira.

Lizete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá: “Estamos preparados para levar nossa expertise em gestão a novos empreendimentos" (Divulgação)

A estratégia mira principalmente resorts e a hotelaria de lazer no Brasil, segmento que ainda enfrenta desafios, especialmente entre empreendimentos familiares. “A hotelaria de lazer tem uma lógica operacional própria, com forte integração entre entretenimento, experiência do hóspede e gestão de serviços”, diz.

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Como diferencial, a companhia destaca seu poder de distribuição, com e-commerce próprio e estrutura consolidada, o que permite impulsionar receitas desde o início da operação. A proposta é aumentar a eficiência dos empreendimentos e garantir não apenas a atração, mas a fidelização dos hóspedes.

“Queremos ampliar a presença da marca no país, contribuindo para o desenvolvimento do setor”, afirma.

O grupo já iniciou a prospecção de clientes e pretende encerrar o ano com pelo menos dois hotéis sob gestão.

“As negociações são longas, em geral por envolverem a transição de contratos existentes. Para acelerar esse processo, criamos uma área de expansão dedicada”, diz.

O resort em João Pessoa

Também neste ano, o grupo inaugura seu maior resort, em João Pessoa. O empreendimento terá 1.100 quartos e operação faseada — parte das unidades será entregue até 2027. O projeto contou com um investimento de cerca de R$ 700 milhões.

O complexo contará com mais de 10 piscinas, parque aquático indoor e uma piscina de ondas de 2.000 m². A área esportiva inclui quadras de tênis, beach tênis e espaços para paddle.

Voltado ao público familiar, o resort terá áreas para diferentes faixas etárias, incluindo espaços adaptados para crianças neurodivergentes. A estrutura inclui ainda seis restaurantes, academia e um spa, alinhado à demanda crescente por bem-estar.

A abertura oficial está prevista para 1º de julho. “Com João Pessoa, podemos alcançar 3 milhões de hóspedes. Para este ano, a projeção é chegar a 1,5 milhão, com potencial de dobrar quando todos os projetos forem entregues”, afirma.

“Em 2027, voltamos a investir nas unidades já existentes, mas com foco na administração hoteleira e na implantação de novos hotéis em diferentes regiões do Brasil.”

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