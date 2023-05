Grupo Talanx adquire empresas da Liberty Mutual

O Grupo Talanx cresce em busca de se tornar a terceira maior seguradora em receita de prêmios em ramos elementares na América Latina por meio da aquisição de empresas da Liberty Mutual Insurance Inc. A divisão de varejo internacional do Grupo Talanx assinou um acordo de compra para adquirir os negócios de seguros pessoais e comerciais da Liberty Seguros no Brasil, Chile, Colômbia e Equador.

Espera-se que a HDI aumente seus prêmios brutos subscritos (IFRS 4) na América Latina em cerca de EUR 1,7 bilhão. Com esta transação, baseado em cálculo proforma, a HDI alcançaria o 2º lugar no ranking do Brasil, o 1º no Chile e o 7º na Colômbia.

Além disso, o portfólio geral da divisão será significativamente mais diversificado como resultado do aumento dos negócios na América Latina para aproximadamente 45 por cento. O preço de compra deverá ser de aproximadamente EUR 1,38 bilhão (aproximadamente US$ 1,48 bilhão) na data de fechamento da transação, sujeito aos mecanismos habituais de ajuste do preço de compra.

"Com a aquisição dessas operações da Liberty Mutual, damos continuidade à nossa história de sucesso na América Latina", disse Torsten Leue, presidente do conselho de administração da Talanx AG. "A aquisição encaixa-se perfeitamente na nossa estratégia de atingir posições de liderança nos mercados por meio de crescimento orgânico e inorgânico. Juntamente com a Europa, a América Latina é uma das nossas principais regiões no negócio de varejo. A aquisição melhorará o lucro líquido do nosso grupo e nosso retorno sobre o patrimônio já no primeiro ano após o fechamento esperado em 2024. A aquisição fortalecerá ainda mais nosso principal negócio de seguros e nossa diversificação em todas as linhas de negócios".

O Dr. Wilm Langenbach, membro do Conselho de Administração da Talanx AG com responsabilidade pela divisão Retail International e CEO da HDI International AG, disse: "A aquisição é um marco importante na implementação de nossa estratégia para alcançar uma posição top 5 em nossos principais mercados nos negócios de ramos elementares até 2025, para diversificar ainda mais nosso portfólio e fortalecer nossa excelência técnica. Além disso, as aquisições nos permitirão alcançar oportunidades significativas com nossos negócios existentes no Brasil, Chile e Colômbia. Estou muito satisfeito com o fato de nossos futuros colegas da Liberty nos fortalecerem com sua excelente expertise e experiência na América Latina."

"Em um mundo que está mudando rapidamente, o foco operacional aprimorado em nossos canais, produtos e mercados está se tornando cada vez mais importante para o sucesso a longo prazo e garantirá a entrega de valor excepcional a nossos clientes, corretores, parceiros, funcionários e comunidades", diz Tim Sweeney, presidente e Chief Executive Officer da Liberty Mutual Insurance. "Agradecemos às nossas equipes latino-americanas de mais de 4.600 funcionários por seu grande comprometimento e dedicação ao nosso negócio ao longo de muitos anos. Estamos confiantes em seu futuro com a Talanx, que compartilha valores centrais semelhantes."

A Liberty Mutual

A Liberty Mutual opera em 29 países, sendo uma das maiores seguradoras do mundo em receita de seguros. A Liberty Seguros Brasil ocupa uma das 5 primeiras posições em automóveis e uma das 10 primeiras em ramos elementares no ano de 2022. Em 2022, a empresa brasileira gerou prêmios brutos subscritos de BRL $ 6,1 bilhões (EUR 1,1 bilhão), muitos dos quais foram gerados por meio de uma rede de distribuição de 20.000 corretores independentes. A Liberty Seguros Chile oferece produtos não-vida e alcançou um volume bruto de prêmios de CLP $ 325 bilhões (EUR 0,4 bilhão) em 2022. O volume bruto de prêmios da Liberty Seguros Colômbia em 2022 foi de COP $ 1.033 bilhões (EUR 0,2 bilhão). A Liberty Seguros Equador gerou um volume bruto de prêmios de US$ 33 milhões (EUR 31 milhões) em 2022.

A transação inclui os negócios de seguros diretos da Liberty Specialty Markets no Brasil, Chile e Colômbia. A transação não inclui o resseguro facultativo da Liberty Specialty Markets, os contratos automáticos de resseguro da Liberty Mutual e os negócios de garantia da Liberty Mutual, que continuarão a operar no Brasil, Chile e Colômbia

A HDI International AG já está representada no Brasil, Chile e Colômbia através de suas subsidiárias. HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de cerca de R$ 4,5 bilhões (789 milhões de euros) no Brasil em 2022. No Chile, a HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de 488 bilhões de pesos chilenos (533 milhões de euros) e, na Colômbia, 425 bilhões de pesos colombianos (82 milhões de euros).

A conclusão da aquisição está prevista para o primeiro semestre de 2024. As transações estão sujeitas à aprovação das autoridades governamentais e regulatórias competentes.

Rothschild & Co atuou como consultor financeiro e Hogan Lovells atuou como consultor jurídico da Talanx AG e da HDI International AG na transação. A J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultora financeira e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestaram assessoria jurídica à Liberty Mutual na transação.