Grupo Stefanini escolhe cinco startups para programa de aceleração. Saiba quais:

A Stefanini, dona de um negócio bilionário no mercado de tecnologia, selecionou cinco startups para a segunda rodada do seu programa de aceleração, o 87.co, referência ao ano de criação da empresa. Com desafios na área de outsourcing de tecnologia da informação, o processo recebeu inscrições de mais de 70 startups.

A partir de agora, as escolhidas entram em uma etapa final e irão desenvolver produtos em conjunto com as áreas de negócios da Stefanini. Com duração de cinco meses, o programa começa em setembro e inclui a realização de provas de conceito para entender quais produtos têm viabilidade ou não para serem integrados com o negócio da empresa.

“Ao final desse processo teremos a apresentação do modelo construído num ‘Shark tank’, onde uma banca avaliadora formada por diretores de diversas áreas da empresa, clientes e outros especialistas em inovação definirão os vencedores do 87.co”, afirma Rodrigo Placido, head de Inovação da Stefanini Brasil.

As empresas que construírem os melhores produtos em conexão e sinergia com o ecossistema da Stefanini entram no portfólio de parceiros comerciais. Segundo a empresa, o programa não inclui aportes ou participação nas startups.

O principal ativo é contribuir para que as escolhidas cheguem a novos clientes e escalem as vendas. Na primeira edição, em 2021, dedicada a produtos de tecnologia para saúde, uma startup se tornou parceira e passou a oferecer serviços para clientes do grupo.

Quais são as startups selecionadas

Entre os modelos de negócios, estão empresas que atuam como plataforma para análise de dados, treinamento e aprendizado, automação e monitoramento de atendimento ao cliente.

Veja abaixo quais são: