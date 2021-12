Grupo Sabin compra rede de atenção primária Amparo Saúde

O Grupo Sabin, de medicina diagnóstica, anunciou a aquisição da Amparo Saúde, healthtech com foco em atenção primária e telemedicina. A empresa, que atende as maiores operadoras de saúde do país, possui unidades na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Rio de janeiro e Brasília.

A Amparo desenvolve tecnologias com base em análise de dados para melhorar os atendimentos médicos, tornando-os mais eficientes e acessíveis. Possui também um serviço de telemedicina. A empresa atua com equipes de médico de família, equipe de enfermagem, farmácia, nutrição e psicologia. Cerca de 85% dos casos que chegam à Amparo são resolvidos.

O Sabin já havia investido na Amparo Saúde antes. Em 2018, comprou 17% da startup, e pouco tempo depois chegou a 30% de participação no negócio. Em 2019 a Amparo Saúde instalou uma unidade de atenção primária em saúde para atender 2.700 funcionários do Sabin em Brasília. Hoje a Amparo Saúde atende mais de 90.000 pessoas de em sua estrutura física e digital.

A aquisição vai ajudar no plano de diversificação dos negócios do Grupo, além de gerar sinergias com o Rita Saúde, o centro de saúde digital do Sabin, lançado em março. Do ponto de vista estratégico, a aquisição fortalece a posição do Sabin em um mercado de saúde que tem buscado se diversificar. O anúncio de aquisição vem menos de mês após a compra do Hemos Laboratório Médico, em Blumenau (SC). Nos últimos nove anos, o Grupo Sabin investiu 420 milhões de reais em aquisições.