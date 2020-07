Grupo Pão de Açúcar vende 16 imóveis para fundos da TRX por R$ 446 milhões

O Grupo Pão de Açúcar vendeu 16 imóveis para fundos imobiliários geridos pela TRX por 446,3 milhões de reais e, em seguida, vai alugar esses mesmos espaços por 15 anos. Essa operação – chamada no mercado de sales and leaseback – é feita para aumentar a liquidez da companhia e tornar o balanço mais leve, com menos ativos imobilizados.

A expectativa é que o grupo repita a operação de venda e locação com outros 13 imóveis remanescentes, cuja aquisição deve ser concluída até 31 de agosto, no valor de 260,6 milhões de reais.

Com a compra dos 16 imóveis, anunciada na noite de quarta-feira, 22, os fundos passarão a ter um patrimônio imobiliário de 1,19 bilhão de reais. Os recursos para a aquisição são provenientes da segunda emissão de cotas do fundo TRXF11 e da primeira emissão de cotas do fundo TRXB11, além da securitização dos créditos imobiliários decorrentes dos contratos de locação com o Grupo Pão de Açúcar.

Os dividendos pagos pelo TRXF11 e TRXB11 devem ser mantidos em 0,64 real e 0,74 real, respectivamente, por cota ao mês nos próximos 12 meses, a partir de outubro de 2020.