Grupo Pão de Açúcar divulga resultados na expectativa por divisão do Assaí

Em um ano difícil para boa parte do varejo, o Grupo Pão de Açúcar tem bons motivos para comemorar. O varejo de alimentos teve crescimento nas vendas em 2020, beneficiado pelo isolamento social, que aumentou as refeições feitas em casa, e pelo auxílio emergencial, que aumentou o poder de compra do brasileiro. Nesta terça-feira, após o fechamento do mercado, a companhia divulga resultados consolidados do ano, e deve mostrar números positivos mais uma vez.

Os números vêm em um momento especial para a empresa. A varejista aprovou no final de dezembro o desmembramento de sua divisão de atacarejo, com a bandeira Assaí. A nova empresa terá ações negociadas na B3. Para os analistas do BTG Pactual, a operação, que deve ser concluída entre fevereiro e março, tem grande potencial para destravar valor para o GPA. O Grupo Pão de Açúcar tem hoje valor de mercado na ordem de 23,8 bilhões de reais na B3, e a ação subiu 19% desde o início de janeiro.

A expectativa do banco é que o GPA – com as divisões de multivarejo e Éxito – tenha receita líquida de 54,5 bilhões de reais em 2021, o que inclui 29,5 bilhões de reais apenas na divisão de multivarejo (um crescimento de 5% na comparação ano contra ano). Já para o Assaí, a expectativa é de 44 bilhões de reais em receita líquida em 2021 (alta de 23% na comparação ano contra ano).

A bandeira de atacarejo foi uma das grandes responsáveis pelo crescimento do GPA em 2020. No terceiro trimestre, a companhia teve lucro de 386 milhões de reais, alta de 152% em relação aos 153 milhões de reais registrados no terceiro trimestre de 2019. A receita líquida cresceu 57,4%, para 21,3 bilhões de reais no período.

Os dados do terceiro trimestre ainda mostram que a operação Assaí registrou alta de 18,1% nas vendas mesmas lojas e expansão do faturamento bruto de 33,4%. O segmento Multivarejo, que reúne bandeiras de supermercados, lojas de proximidade, além de postos de combustíveis e drograrias, teve alta de 7,7% nas vendas mesmas lojas no trimestre.

Para além do atacarejo, o GPA aposta forte no crescimento do e-commerce para crescer em 2021. A expectativa é chegar a um valor geral de vendas de 1 bilhão de reais em 2020 nas vendas de alimentos feitos pela internet, por seus sites ou aplicativos.

No terceiro trimestre do ano, o comércio eletrônico cresceu 240% em relação ao mesmo período do ano passado, ao ganhar 202% mais clientes. Os produtos perecíveis ampliaram sua participação na cesta de compras em 230%.

Em novembro, o Pão de Açúcar lançou seu marketplace que inclui parceiros grandes, como Ri Happy, Lego, Spicy, Cobasi, entre outros. A empresa sai de 15.000 itens disponíveis em seus sites para 30.000 itens em três meses e 400.000 em 2021.