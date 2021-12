Grupo imobiliário chinês Sunshine 100 não paga título de US$ 179 milhões

O grupo imobiliário chinês Sunshine 100 anunciou nesta segunda-feira (6) que não cumpriu o pagamento de um título de alto valor por problemas de liquidez, em meio ao aumento dos controles do governo sobre o setor endividado.

O consórcio, com cotação em Hong Kong, afirmou que não conseguiu arcar com o pagamento de US$ 179 milhões por um título que venceu no domingo, assim como os juros.

A inadimplência foi provocada por "problemas de liquidez devido ao impacto adverso de vários fatores, incluindo o ambiente macroeconômico e o setor imobiliário", afirmou a empresa em mensagem à Bolsa de valores.

A Sunshine 100 tem lutado para saldar suas dívidas este ano e, em agosto, também deixou de pagar um título.

A empresa tem atualmente 385 milhões de dólares em notas pendentes, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A indústria imobiliária chinesa, chave para o crescimento da segunda maior economia do mundo, estagnou nos últimos meses, depois que Pequim tornou mais rígidas as regras para a compra de casas e impôs normas regulatórias mais severas contra a especulação.

As medidas viraram uma dor de cabeça para os grandes grupos do setor, em especial o Evergrande, o segundo maior do país.

Evergrande, com dívida que 300 bilhões de dólares, conseguiu evitar um calote, mas tem títulos de 82,5 milhões de dólares com vencimento nesta segunda-feira, ao final de um período de carência de 30 dias, segundo a Bloomberg.

Outra empresa imobiliária, Kaisa, afirmou na semana passada que não conseguiu concretizar uma troca de dívida que teria permitido ganhar tempo para recomprar alguns de seus títulos.