Grupo Heineken anuncia a distribuição da cerveja Blue Moon no Brasil

O Grupo Heineken anuncia acordo de distribuição exclusiva da marca de cerveja Blue Moon no Brasil. O acordo, que terá início no terceiro trimestre de 2021, envolve a importação, venda e distribuição da cerveja em todo o território brasileiro, por meio da rota de distribuição do Grupo Heineken, que inclui os centros de distribuição e rede de revendas exclusivas.

A Blue Moon, cerveja no estilo belga witbier fabricada pela Molson Coors, era antes distribuida pela Interfood. Agora a marca chega ao Grupo Heineken para fortalecer o portfólio de cervejas artesanais da companhia, que também conta com as marcas Baden Baden, Lagunitas e Eisenbahn. A novidade ocorre depois de uma alteração no contrato de distribuição do Grupo Heineken junto a The Coca-Cola Company, Sistema Coca-Cola Brasil

A força do modelo de distribuição do Grupo Heineken no Brasil, formado por mais de 30 centros de distribuição e uma rede de revendas exclusiva, aumentará a capilaridade da cerveja Blue Moon no País, que poderá ser encontrada em novas praças e mercados nacionalmente, nas versões lata e garrafa de 355ml. Por políticas globais, porém, a empresa não revela em quantos novos pontos a cerveja estará.

“A chegada da Blue Moon ao nosso portfólio reforça o compromisso de levar ainda mais qualidade para os consumidores e democratizar o acesso ao universo das cervejas artesanais. Temos uma ampla variedade de estilos e sabores, por isso a Blue Moon, que é uma cerveja premiada, com chancela de qualidade global, terá um papel fundamental em nosso portfólio, tornando-o ainda mais forte e completo", afirma Mauricio Giamellaro, presidente do Grupo Heineken no Brasil.